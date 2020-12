Comme le rapporte l’excellent site espagnol Puntodebreak, ça grogne un peu en coulisses des décisions prises par la WTA. Le site revient sur une déclaration d’un certain Max Eisenbud, agent chez IMG qui s’est occupé de Maria Sharapova. Pour lui, le choix de tout miser sur la Chine est une vraie erreur commise par la WTA. Son constat est implacable : « Je n’ai jamais vraiment cru à cette stratégie tournée vers la Chine avec ce nombre importants de tournois. Je pense que c’était une grosse erreur. Je ne dis pas que l’on ne doit pas aller en Chine. Je pense juste et je ne suis pas le seul, qu’il y a trop d’événements là-bas. C’est mon plus gros problème avec la WTA. En plus, le pire, c’est que les installations sont incroyables mais les fans sont très rarement au rendez-vous »