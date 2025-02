Caroline Garcia a décidé de donner la parole aux cham­pions dans son podcast Tennis Insiders Club.

Le souci c’est que son programme est presque rapi­de­ment devenu un cabinet de « psy » pour écouter les vagues à l’âme de joueurs presque tous millionnaires.

On veut bien croire que la vie d’une star n’est pas un long fleuve tran­quille mais il ne faut pas trop appuyer sur ce bouton car cela peut vite devenir indé­cent. Un entrai­neur de renom nous expli­quait derniè­re­ment avec un grand sourie : « Si c’est trop dur d’être million­naire en jouant eu tennis on a toujours le choix de changer de métier »

“I Went Through Depression”



Paula Badosa opens up about battling depres­sion, hand­ling fame, and the brutal mental toll of tennis. Raw. Honest. Eye‐opening.



Full episode : https://t.co/sdYRceeX7t pic.twitter.com/0rwIbVAkbo