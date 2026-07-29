Mirra Andreeva, jeune lauréate de Roland‐Garros 2026, a beaucoup fait parler d’elle ces dernières semaines.
En effet, à seulement 19 ans, la Russe s’est emparée de son premier titre du Grand Chelem.
Depuis, elle enchaîne les interviews et a notamment été invitée dans le podcast Served d’Andy Roddick, où elle s’est confiée sur les progrès qu’elle souhaite encore accomplir dans son jeu :
« J’aimerais vraiment améliorer mon jeu de volée.C’est pourquoi j’essaie de jouer davantage en double et de le faire aussi plus souvent en simple, pour me forcer à monter au filet et voir comment ça se passe.Je ne dirais pas que je suis très mauvaise, mais c’est surtout un manque de confiance. Parfois, je vais me permettre de faire service‐volée une fois, juste pour voir comment ça fonctionne. Parfois je le fais et ça marche, parfois non, mais c’est vraiment un aspect de mon jeu que j’aimerais beaucoup améliorer. »
Une confidence qui témoigne de sa détermination à continuer de progresser afin de remporter d’autres titres du Grand Chelem.
Cela démontre également la forte personnalité et le caractère de championne dont Mirra devra faire preuve pour continuer à écrire son histoire.
Publié le mercredi 29 juillet 2026 à 10:20