Forfait avant son huitième de finale à Limoges contre Harmony Tan, Alizé Cornet a enfin mis un terme à sa saison 2023. Et quelques jours après avoir reçu une wild‐card pour l’Open d’Australie, qui lui permettra d’amé­liorer son record du nombre de parti­ci­pa­tions consé­cu­tives en Grand Chelem, la Française de 33 ans a dressé un bilan en évoquant une poten­tielle fin de carrière en 2024.

« Ce que je pour­rais retenir de cette saison, c’est que pour la première fois depuis 2007 et mes 17 ans, je finis l’année en dehors du top 100 (116e exac­te­ment, ndlr). Mais dans un monde d’éter­nels insa­tis­faits (moi y compris!) j’ai au contraire décidé de prendre conscience de cette incroyable perfor­mance. Près de 17 ans passés dans les 100, dont 10 dans les 50, c’est quand même pas du mou. Ça me paraît même irréel quand je vois le chemin parcouru et l’ab­né­ga­tion dont j’ai dû faire preuve pour garder le cap dans un milieu aussi impi­toyable et intran­si­geant. Maintenant, mon but est quand même de revenir y faire un petit tour avant la fin de ma carrière, alors je vous dis à très vite (vrai­ment très vite) pour de nouvelles aven­tures ! Et une dernière saison ? »