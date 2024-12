Alors que Aryna Sabalenka et Iga Swiatek ont été aper­çues en train de s’en­traîner ensemble dans la joie et la bonne humeur du côté d’Abou Dabi, les propos de la Biélorusse sont d’au­tant plus surprenants.

Récemment inter­rogée sur l’af­faire de dopage impli­quant la Polonaise, la Biélorusse, avant de faire preuve de mesure, a quand même prononcé une phrase assez énig­ma­tique et qui sème un peu plus le trouble sur sa vision de l’affaire.

Aryna on Iga Case



“We’ll never know the truth. People used to over­react at the first moment the big news come out so I feel like I don’t want to dig too deep into the case. I really believe in a clean sport so I don’t want to comment on that anyhow else.”



