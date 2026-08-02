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La curieuse propo­si­tion d’Aryna Sabalenka : « Et si nous faisions comme en Formule 1 ? Ce serait sympa, non ? »

Par
Thomas S
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Engagée cette semaine sur le WTA 1000 de Toronto, Aryna Sabalenka, proba­ble­ment fati­guée par les obli­ga­tions média­tiques, a tenu à émettre une propo­si­tion afin de moder­niser les fameuses confé­rences de presse d’avant tournoi.

Et son idée, inspirée de la Formule 1, n’est pas inintéressante. 

« Et si on chan­geait un peu la couver­ture média­tique avant le tournoi ? Les 10 meilleurs joueurs réunis pour une confé­rence de presse ? À la manière de la F1 ? Ce serait sympa, non ? », a écrit la numéro 1 mondiale sur son compte Twitter. 

Publié le dimanche 2 août 2026 à 16:43

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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