Engagée cette semaine sur le WTA 1000 de Toronto, Aryna Sabalenka, probablement fatiguée par les obligations médiatiques, a tenu à émettre une proposition afin de moderniser les fameuses conférences de presse d’avant tournoi.
Et son idée, inspirée de la Formule 1, n’est pas inintéressante.
How about pre tournament media to be changed ?— Sabalenka Aryna (@SabalenkaA) August 2, 2026
Top 10 players together for press conference ? F1 style ?
Fun no ?
« Et si on changeait un peu la couverture médiatique avant le tournoi ? Les 10 meilleurs joueurs réunis pour une conférence de presse ? À la manière de la F1 ? Ce serait sympa, non ? », a écrit la numéro 1 mondiale sur son compte Twitter.
Publié le dimanche 2 août 2026 à 16:43