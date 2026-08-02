Engagée cette semaine sur le WTA 1000 de Toronto, Aryna Sabalenka, proba­ble­ment fati­guée par les obli­ga­tions média­tiques, a tenu à émettre une propo­si­tion afin de moder­niser les fameuses confé­rences de presse d’avant tournoi.

Et son idée, inspirée de la Formule 1, n’est pas inintéressante.

How about pre tour­na­ment media to be changed ?

Top 10 players toge­ther for press confe­rence ? F1 style ?

Fun no ? — Sabalenka Aryna (@SabalenkaA) August 2, 2026

« Et si on chan­geait un peu la couver­ture média­tique avant le tournoi ? Les 10 meilleurs joueurs réunis pour une confé­rence de presse ? À la manière de la F1 ? Ce serait sympa, non ? », a écrit la numéro 1 mondiale sur son compte Twitter.