Loïs Boisson traverse actuellement une période très difficile au classement WTA, à la suite de ses éliminations précoce à Roland‐Garros et Wimbledon.
Les blessures s’enchaînent depuis le début de la saison. Malgré un retour à la compétition en avril dernier à Madrid, la Française a replongé dans une spirale négative après sa défaite face à Elena Rybakina au 1er tour de Wimbledon
Désormais, Loïs Boisson a fixé son objectif de date de retour à la compétition.
En effet, elle prévoit de reprendre l’entraînement afin d’être prête pour la tournée américaine, après un bloc de préparation, avec pour objectif de participer aux qualifications du WTA 1000 de Toronto.
On espère pour la Française qu’elle verra le bout du tunnel, elle qui est retombée à la 294ᵉ place mondiale cette semaine.
Publié le lundi 20 juillet 2026 à 18:45