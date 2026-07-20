Loïs Boisson traverse actuel­le­ment une période très diffi­cile au clas­se­ment WTA, à la suite de ses élimi­na­tions précoce à Roland‐Garros et Wimbledon.

Les bles­sures s’en­chaînent depuis le début de la saison. Malgré un retour à la compé­ti­tion en avril dernier à Madrid, la Française a replongé dans une spirale néga­tive après sa défaite face à Elena Rybakina au 1er tour de Wimbledon

Désormais, Loïs Boisson a fixé son objectif de date de retour à la compétition.

En effet, elle prévoit de reprendre l’en­traî­ne­ment afin d’être prête pour la tournée améri­caine, après un bloc de prépa­ra­tion, avec pour objectif de parti­ciper aux quali­fi­ca­tions du WTA 1000 de Toronto.

On espère pour la Française qu’elle verra le bout du tunnel, elle qui est retombée à la 294ᵉ place mondiale cette semaine.