Le retour d’Alizé Cornet est assez « symbo­lique ». Et même si la Française revient pour le plaisir, son parcours va quoi qu’il en soit égayer notre tennis féminin trico­lore qui est au plus mal.

Le constat est alar­mant mais prévi­sible et il est probable qu’une seule joueuse aura le droit de parti­ciper « léga­le­ment » à Roland Garros.

Qui est vrai­ment respon­sable de cette situa­tion ? La fédé­ra­tion ? Notre système de détec­tion ? La société ?

Difficile de répondre à cette ques­tion d’au­tant que du côté masculin la machine à remplir le top 100 marche à plein régime.

Il faudrait donc cher­cher la cause ailleurs, sûre­ment sur le nombre de jeunes filles suscep­tibles de venir sur un court, trans­pirer et donner le meilleur jour après jour car le tennis ne pardonne pas l’in­cons­tance et surtout ne colle plus vrai­ment avec une société moderne plus basée sur le plaisir que la souffrance.

Or l’on sait bien que pour qu’un cham­pion émerge, il en faut des « milliers » qui échouent.

Hélas, le constat est clair, il n’y a plus de milliers de jeunes filles en France qui se disent que devenir cham­pionne de tennis est un vrai objectif de vie, les temps changent, la société aussi..