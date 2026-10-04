Devenue numéro 1 mondiale après l’US Open, où elle a remporté son troi­sième titre du Grand Chelem en battant Aryna Sabalenka en finale, Elena Rybakina a chuté dès son entrée en lice au WTA 1000 de Pékin, pour son retour à la compétition.

La Kazakhstanaise a été battue par la joueuse armé­nienne Alina Charaeva, 118e mondiale : 3–6, 6–4, 6–3, en 2h12 de jeu. C’est la deuxième fois seule­ment dans l’histoire du tennis qu’une joueuse perde son premier match en tant que numéro 1 mondiale, après Naomi Osaka en 2019.

Et mauvaise nouvelle de plus, Elena Rybakina s’est blessée au pied et a décidé de déclaré forfait pour le WTA 1000 de Wuhan, qui aura lieu du 12 au 18 octobre.

Elena Rybakina with­drew from Wuhan Open due to foot injury Next time :Ningbo in 2 weeks. 📸tournaments/ stories https://t.co/XUzT6PX7Zt — Sebastien G. (@sebsharfam2) October 4, 2026

« Je suis vrai­ment désolée pour les fans qui avaient hâte de me voir jouer. Je vais prendre un peu de temps pour me reposer et me remettre. Merci de votre compré­hen­sion et de votre soutien indé­fec­tible. À l’année prochaine », a déclaré la numéro 1 mondiale.