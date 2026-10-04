Devenue numéro 1 mondiale après l’US Open, où elle a remporté son troisième titre du Grand Chelem en battant Aryna Sabalenka en finale, Elena Rybakina a chuté dès son entrée en lice au WTA 1000 de Pékin, pour son retour à la compétition.
La Kazakhstanaise a été battue par la joueuse arménienne Alina Charaeva, 118e mondiale : 3–6, 6–4, 6–3, en 2h12 de jeu. C’est la deuxième fois seulement dans l’histoire du tennis qu’une joueuse perde son premier match en tant que numéro 1 mondiale, après Naomi Osaka en 2019.
Et mauvaise nouvelle de plus, Elena Rybakina s’est blessée au pied et a décidé de déclaré forfait pour le WTA 1000 de Wuhan, qui aura lieu du 12 au 18 octobre.
Elena Rybakina withdrew from Wuhan Open due to foot injury Next time :Ningbo in 2 weeks. 📸tournaments/ stories https://t.co/XUzT6PX7Zt— Sebastien G. (@sebsharfam2) October 4, 2026
« Je suis vraiment désolée pour les fans qui avaient hâte de me voir jouer. Je vais prendre un peu de temps pour me reposer et me remettre. Merci de votre compréhension et de votre soutien indéfectible. À l’année prochaine », a déclaré la numéro 1 mondiale.
Publié le dimanche 4 octobre 2026 à 15:36