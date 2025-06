Le tableau du WTA 500 de Halle (16 au 22 juin) est parti­cu­liè­re­ment allé­chant puisque 12 des 13 meilleures joueuses du monde ont répondu à l’appel. Seule Iga Swiatek a décidé de ne pas s’ins­crire sur le tournoi allemand.

Oh WOW.



#5 Zheng vs. #11 Rybakina is a FIRST ROUND in Berlin (WTA 500).



12 of the top 13 players in the draw – only Swiatek missing.



Also in R1 :

Keys vs. Vondrousova

Anisimova vs. Andreescu

Osaka vs. Samsonova

Kostyuk vs. Navarro pic.twitter.com/0swkUX0KYz