Décidément, le début de cette exigeante tournée américaine ne sourit pas aux organisateurs. Après les forfaits de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner et de plusieurs autres joueurs, c’est au tour de l’une des têtes d’affiche du tournoi féminin de devoir renoncer.
En effet, dans un communiqué publié par la WTA, la Japonaise Naomi Osaka a annoncé son forfait afin de récupérer et d’arriver dans les meilleures conditions possibles à l’US Open, où elle espère jouer le titre.
Une décision finalement peu surprenante puisqu’elle sort de deux grosses semaines de compétition entre Washington et Toronto, au cours desquelles elle a enchaîné les matchs et obtenu de bons résultats.
« Je suis très triste de devoir déclarer forfait pour Cincinnati cette année en raison de la fatigue. J’adore jouer ici et j’ai déjà hâte de revenir et de participer au tournoi l’année prochaine »
Pas d’inquiétude donc pour la double lauréate de l’US Open en 2018 et 2020 : il s’agit avant tout d’une question de repos et de précaution afin d’être au meilleur de sa forme à Flushing Meadows.
Publié le jeudi 13 août 2026 à 13:25