Décidément, le début de cette exigeante tournée améri­caine ne sourit pas aux orga­ni­sa­teurs. Après les forfaits de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner et de plusieurs autres joueurs, c’est au tour de l’une des têtes d’affiche du tournoi féminin de devoir renoncer.

En effet, dans un commu­niqué publié par la WTA, la Japonaise Naomi Osaka a annoncé son forfait afin de récu­pérer et d’arriver dans les meilleures condi­tions possibles à l’US Open, où elle espère jouer le titre.

Une déci­sion fina­le­ment peu surpre­nante puisqu’elle sort de deux grosses semaines de compé­ti­tion entre Washington et Toronto, au cours desquelles elle a enchaîné les matchs et obtenu de bons résultats.

« Je suis très triste de devoir déclarer forfait pour Cincinnati cette année en raison de la fatigue. J’adore jouer ici et j’ai déjà hâte de revenir et de parti­ciper au tournoi l’année prochaine »

Pas d’inquiétude donc pour la double lauréate de l’US Open en 2018 et 2020 : il s’agit avant tout d’une ques­tion de repos et de précau­tion afin d’être au meilleur de sa forme à Flushing Meadows.