C’est la nouvelle de la semaine : l’an­nonce du divorce entre Elina Svitolina et Gaël Monfils, offi­cia­lisée ce lundi sur les réseaux sociaux. Depuis, on en apprend un peu plus chaque jour sur les circons­tances de leur rupture.

Ce matin, c’est une infor­ma­tion d’ordre sportif qui a été révélée. En effet, l’Ukrainienne, vive­ment criti­quée par de nombreux fans depuis cette annonce, aurait décidé de se retirer du tournoi de Tokyo.

Svitolina has unsur­pri­singly with­drawn from Tokyo 😞



She will ends the regular year with 5229 points, her highest ever year‐end points pre‐finals (5000 in 2017 -> 5500 after finals/ 3850 in 2018 -> 5350 after finals).



She could also hit her all time record : 5835 in February… pic.twitter.com/6YHidgKChN — hoes madlina💙❤️#21inTokyo. (@barcaristotle) October 21, 2026

Une déci­sion qui semble logique sur le plan sportif, puis­qu’elle est d’ores et déjà quali­fiée pour les WTA Finals, qui se dérou­le­ront à Indian Wells, mais aussi sur le plan émotionnel, après cette annonce parti­cu­liè­re­ment diffi­cile sur le plan personnel.

Reste désor­mais à savoir si elle sera bien présente au tournoi réunis­sant les huit meilleures joueuses de la saison, une compé­ti­tion qu’elle n’a plus disputée depuis 2019…