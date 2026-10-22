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La déci­sion logique de Svitolina suite à son divorce avec Gaël Monfils !

Par
Antoine Trupiano
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Australian Open - Melbourne - 26�12025

C’est la nouvelle de la semaine : l’an­nonce du divorce entre Elina Svitolina et Gaël Monfils, offi­cia­lisée ce lundi sur les réseaux sociaux. Depuis, on en apprend un peu plus chaque jour sur les circons­tances de leur rupture.

Ce matin, c’est une infor­ma­tion d’ordre sportif qui a été révélée. En effet, l’Ukrainienne, vive­ment criti­quée par de nombreux fans depuis cette annonce, aurait décidé de se retirer du tournoi de Tokyo.

Une déci­sion qui semble logique sur le plan sportif, puis­qu’elle est d’ores et déjà quali­fiée pour les WTA Finals, qui se dérou­le­ront à Indian Wells, mais aussi sur le plan émotionnel, après cette annonce parti­cu­liè­re­ment diffi­cile sur le plan personnel.

Reste désor­mais à savoir si elle sera bien présente au tournoi réunis­sant les huit meilleures joueuses de la saison, une compé­ti­tion qu’elle n’a plus disputée depuis 2019…

Publié le jeudi 22 octobre 2026 à 08:08

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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