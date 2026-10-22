C’est la nouvelle de la semaine : l’annonce du divorce entre Elina Svitolina et Gaël Monfils, officialisée ce lundi sur les réseaux sociaux. Depuis, on en apprend un peu plus chaque jour sur les circonstances de leur rupture.
Ce matin, c’est une information d’ordre sportif qui a été révélée. En effet, l’Ukrainienne, vivement critiquée par de nombreux fans depuis cette annonce, aurait décidé de se retirer du tournoi de Tokyo.
Une décision qui semble logique sur le plan sportif, puisqu’elle est d’ores et déjà qualifiée pour les WTA Finals, qui se dérouleront à Indian Wells, mais aussi sur le plan émotionnel, après cette annonce particulièrement difficile sur le plan personnel.
Reste désormais à savoir si elle sera bien présente au tournoi réunissant les huit meilleures joueuses de la saison, une compétition qu’elle n’a plus disputée depuis 2019…
Publié le jeudi 22 octobre 2026 à 08:08