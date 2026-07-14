Loïs Boisson, véritable révélation de Roland‐Garros 2025 avec une demi‐finale historique, n’a malheureusement pas pu capitaliser sur son ascension fulgurante au classement WTA. Freinée par des blessures à répétition, la Française a vu son élan brutalement stoppé.
Éliminée dès le premier tour de Roland‐Garros cette année, elle a perdu l’intégralité des points acquis lors de son exceptionnel parcours parisien. Cette semaine, elle cédera également les points de son titre au WTA 250 de Hambourg, remporté la saison dernière.
La jeune française, devrait chuter aux alentours de la 290ᵉ place mondiale. Un véritable coup d’arrêt qui exigera une grande force mentale pour repartir au combat. Elle pourra néanmoins s’appuyer sur son classement protégé, qui lui permettra d’intégrer certains tournois et de tenter de relancer sa carrière dans de meilleures conditions.
Publié le mardi 14 juillet 2026 à 08:04