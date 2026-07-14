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La descente aux enfers de Boisson !

Par
Antoine Touchard
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Loïs Boisson, véri­table révé­la­tion de Roland‐Garros 2025 avec une demi‐finale histo­rique, n’a malheu­reu­se­ment pas pu capi­ta­liser sur son ascen­sion fulgu­rante au clas­se­ment WTA. Freinée par des bles­sures à répé­ti­tion, la Française a vu son élan bruta­le­ment stoppé.

Éliminée dès le premier tour de Roland‐Garros cette année, elle a perdu l’in­té­gra­lité des points acquis lors de son excep­tionnel parcours pari­sien. Cette semaine, elle cédera égale­ment les points de son titre au WTA 250 de Hambourg, remporté la saison dernière.

La jeune fran­çaise, devrait chuter aux alen­tours de la 290ᵉ place mondiale. Un véri­table coup d’arrêt qui exigera une grande force mentale pour repartir au combat. Elle pourra néan­moins s’ap­puyer sur son clas­se­ment protégé, qui lui permettra d’in­té­grer certains tour­nois et de tenter de relancer sa carrière dans de meilleures conditions.

Publié le mardi 14 juillet 2026 à 08:04

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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