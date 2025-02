Alors que l’af­faire entre Elena Rybakina et son coach, Stefano Vukov, fait beau­coup parler suite à la suspen­sion de l’en­traî­neur croate par la WTA pour viola­tion du code de conduite et aux révé­la­tions de The Athletic, Barbara Schett, qui a eu des mots forts à ce sujet, a égale­ment tenu à dénoncer un autre compor­te­ment qu’elle juge problé­ma­tique au sein du circuit féminin.

Dans une récente inter­view accordée à Kicker, l’ex‐joueuse autri­chienne a clai­re­ment ciblé le père de la joueuse cana­dienne, Leylah Fernandez, Jorge. Extraits.

Rybakina a récem­ment critiqué le manque de soutien de ses collègues fémi­nines. En tant que personne exté­rieure, comment auriez‐vous géré cette affaire lorsque vous étiez en acti­vité ?

Le problème, c’est que beau­coup de joueuses n’osent pas parler, car elles ont peur des consé­quences person­nelles. J’avais par exemple une peur bleue du père de Jelena Dokic. Je n’au­rais proba­ble­ment jamais rien dit parce que je pensais qu’il allait me tuer. C’était peut‐être encore un peu diffé­rent pour Dokic que pour Rybakina, parce qu’elle a aussi été battue, mais à 20 ans, on ne sait peut‐être pas encore ce qui se passe vrai­ment. On ne trouve peut‐être pas encore cela aussi tragique que plus tard. Mais je pense que certaines joueuses ont déjà parlé à la WTA à propos de Rybakina et Vukov. Il est impor­tant que l’ano­nymat soit préservé, car elles ont tout simple­ment peur. Et j’at­tends aussi avec impa­tience de voir ce qui va se passer avec le père de Leylah Fernandez, car c’est une folie de voir comment il se comporte avec sa fille… C’est grave que cela existe encore de nos jours et soit en partie accepté.