Il n’y a toujours aucune nouvelle de P eng Shuai. L’ancienne 14e joueuse mondiale n’a plus donné signe de vie depuis son accu­sa­tion de vol contre un vice‐Premier ministre du Parti Communiste Chinois, il y a une dizaine de jours. La WTA a partagé son inquié­tude dimanche par le biais de son président, Steve Simon.

Et ce lundi, le boss du tennis féminin donne une infor­ma­tion « capi­tale ». Mais autant le dire tout de suite, elle ne va rassurer personne, alors que le hashtag #WhereIsPengShuai prend de plus en plus d’ampleur.

Steve Simon assure avoir « reçu la confir­ma­tion se plusieurs sources dont la fédé­ra­tion chinoise de tennis, que Peng Shuai est en sécu­rité et sous aucune contrainte physique. »

Comme le souligne notre confrère Benoit Maylin, la Fédération Chinoise n’est sans aucun doute pas la plus indé­pen­dante des instances. Bien au contraire.

Il va falloir beau­coup plus pour rassurer tout le monde.