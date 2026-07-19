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La fina­liste de Wimbledon de nouveau sur la table d’opé­ra­tion : « Tout s’est bien passé, et je travaille déjà sur ma récupération »

Par
Antoine Touchard
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Karolina Muchova semble déci­dé­ment pour­suivie par les bles­sures. Après sa défaite en finale de Wimbledon, la Tchèque avait confié ne pas avoir été à 100 % de ses moyens pour défendre plei­ne­ment ses chances.

À peine une semaine plus tard, la voilà déjà contrainte de repasser sur la table d’opé­ra­tion. Elle sera donc forfait pour le tournoi de Toronto, mais s’est montrée rassu­rante en assu­rant qu’elle espé­rait retrouver rapi­de­ment le circuit.

« J’ai dû subir une petite inter­ven­tion chirur­gi­cale qui me tiendra éloi­gnée des courts pendant quelques semaines. Tout s’est bien passé, et je travaille déjà sur ma récu­pé­ra­tion. Merci pour tous vos messages et votre soutien. Je serai de retour bientôt » a déclaré Muchova.

Publié le dimanche 19 juillet 2026 à 12:23

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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