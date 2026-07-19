Karolina Muchova semble décidément poursuivie par les blessures. Après sa défaite en finale de Wimbledon, la Tchèque avait confié ne pas avoir été à 100 % de ses moyens pour défendre pleinement ses chances.
À peine une semaine plus tard, la voilà déjà contrainte de repasser sur la table d’opération. Elle sera donc forfait pour le tournoi de Toronto, mais s’est montrée rassurante en assurant qu’elle espérait retrouver rapidement le circuit.
« J’ai dû subir une petite intervention chirurgicale qui me tiendra éloignée des courts pendant quelques semaines. Tout s’est bien passé, et je travaille déjà sur ma récupération. Merci pour tous vos messages et votre soutien. Je serai de retour bientôt » a déclaré Muchova.
Publié le dimanche 19 juillet 2026 à 12:23