La grande annonce d’Aryna Sabalenka, qui va entamer une nouvelle vie !

Par
Thomas S
-
43
Australian Open - Melbourne - 16�12025

Aryna Sabalenka est une femme comblée. 

Après avoir envoyé plusieurs messages subli­mi­naux à son petit ami, Georgios Frangulis, ces derniers mois, ce dernier a décidé de fran­chir le pas en deman­dant la main de l’ac­tuelle numéro 1 mondiale.

La Biélorusse a annoncé la nouvelle lors d’une story publiée sur son compte Instagram. Et visi­ble­ment l’émo­tion était au rendez‐vous. 

« Toi et moi, pour la vie. 03/03/2026 », a écrit Sabalenka en légende de la vidéo ci‐dessus. 

Publié le mercredi 4 mars 2026 à 12:42

A propos de l’auteur

Thomas S

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

