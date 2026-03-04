Aryna Sabalenka est une femme comblée.
Après avoir envoyé plusieurs messages subliminaux à son petit ami, Georgios Frangulis, ces derniers mois, ce dernier a décidé de franchir le pas en demandant la main de l’actuelle numéro 1 mondiale.
La Biélorusse a annoncé la nouvelle lors d’une story publiée sur son compte Instagram. Et visiblement l’émotion était au rendez‐vous.
« Toi et moi, pour la vie. 03/03/2026 », a écrit Sabalenka en légende de la vidéo ci‐dessus.
Publié le mercredi 4 mars 2026 à 12:42