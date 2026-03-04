Aryna Sabalenka est une femme comblée.

Après avoir envoyé plusieurs messages subli­mi­naux à son petit ami, Georgios Frangulis, ces derniers mois, ce dernier a décidé de fran­chir le pas en deman­dant la main de l’ac­tuelle numéro 1 mondiale.

La Biélorusse a annoncé la nouvelle lors d’une story publiée sur son compte Instagram. Et visi­ble­ment l’émo­tion était au rendez‐vous.

« Toi et moi, pour la vie. 03/03/2026 », a écrit Sabalenka en légende de la vidéo ci‐dessus.