Le 25 août dernier, Caroline Garcia disputait à seulement 31 ans le dernier match de sa carrière (une défaite face à Kamilla Rakhimova au premier tour de l’US Open).
Sept mois plus tard, la Française de désormais 32 ans a annoncé être enceinte de son premier enfant.
« La famille s’agrandit », a écrit l’ex‐4e joueuse mondiale en postant des photos aux côtés de son compagnon Borja Duran, qu’elle a épousé en juillet dernier.
The family is growing 🩵🍼 pic.twitter.com/NFKV3LZNTg— Caroline Garcia (@CaroGarcia) March 29, 2026
À noter que Caroline Garcia reste active dans l’univers du tennis, notamment grâce à son podcast, Tennis Insider.
Publié le dimanche 29 mars 2026 à 11:29