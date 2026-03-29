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La grande annonce de Caroline Garcia, retraitée des courts depuis sept mois

Par
Baptiste Mulatier
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Le 25 août dernier, Caroline Garcia dispu­tait à seule­ment 31 ans le dernier match de sa carrière (une défaite face à Kamilla Rakhimova au premier tour de l’US Open). 

Sept mois plus tard, la Française de désor­mais 32 ans a annoncé être enceinte de son premier enfant. 

« La famille s’agrandit », a écrit l’ex‐4e joueuse mondiale en postant des photos aux côtés de son compa­gnon Borja Duran, qu’elle a épousé en juillet dernier.

À noter que Caroline Garcia reste active dans l’univers du tennis, notam­ment grâce à son podcast, Tennis Insider.

Publié le dimanche 29 mars 2026 à 11:29

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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