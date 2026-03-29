Le 25 août dernier, Caroline Garcia dispu­tait à seule­ment 31 ans le dernier match de sa carrière (une défaite face à Kamilla Rakhimova au premier tour de l’US Open).

Sept mois plus tard, la Française de désor­mais 32 ans a annoncé être enceinte de son premier enfant.

« La famille s’agrandit », a écrit l’ex‐4e joueuse mondiale en postant des photos aux côtés de son compa­gnon Borja Duran, qu’elle a épousé en juillet dernier.

The family is growing 🩵🍼 pic.twitter.com/NFKV3LZNTg — Caroline Garcia (@CaroGarcia) March 29, 2026

À noter que Caroline Garcia reste active dans l’univers du tennis, notam­ment grâce à son podcast, Tennis Insider.