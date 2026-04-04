Après l’arrêt de sa courte colla­bo­ra­tion avec le coach espa­gnol, Carlos Martinez, parti entrainé la joueuse brési­lienne Haddad Maia, il était logique que Loïs prenne la parole pour rassurer ses fans sur la suite de sa carrière. Et les nouvelles sont positives.

« Ces quatre derniers mois ont été très compli­qués pour moi, la bles­sure à mon avant‐bras droit survenue pendant un entraî­ne­ment de ma pré‐saison alors que tout allait au mieux m’a empê­chée de lancer ma saison 2026 comme je le souhai­tais et de jouer des tour­nois auxquels je rêve de parti­ciper. Cette bles­sure, qui devait me tenir éloi­gnée des courts quelques semaines seule­ment, comme on me l’avait annoncé initia­le­ment, s’est éter­nisée par un ensemble d’er­reurs et de compli­ca­tions, indé­pen­dantes de ma volonté, qui auraient pu être évitées. Mais je suis enfin de retour sur les courts ! Le processus est long mais je vois enfin la lumière au bout du tunnel ! Je vous donne rendez‐vous courant du mois d’avril pour mon retour à la compé­ti­tion sur une surface que j’affectionne particulièrement »