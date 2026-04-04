Après l’arrêt de sa courte collaboration avec le coach espagnol, Carlos Martinez, parti entrainé la joueuse brésilienne Haddad Maia, il était logique que Loïs prenne la parole pour rassurer ses fans sur la suite de sa carrière. Et les nouvelles sont positives.
« Ces quatre derniers mois ont été très compliqués pour moi, la blessure à mon avant‐bras droit survenue pendant un entraînement de ma pré‐saison alors que tout allait au mieux m’a empêchée de lancer ma saison 2026 comme je le souhaitais et de jouer des tournois auxquels je rêve de participer. Cette blessure, qui devait me tenir éloignée des courts quelques semaines seulement, comme on me l’avait annoncé initialement, s’est éternisée par un ensemble d’erreurs et de complications, indépendantes de ma volonté, qui auraient pu être évitées. Mais je suis enfin de retour sur les courts ! Le processus est long mais je vois enfin la lumière au bout du tunnel ! Je vous donne rendez‐vous courant du mois d’avril pour mon retour à la compétition sur une surface que j’affectionne particulièrement »
Publié le samedi 4 avril 2026 à 08:45