Accueil France

La grande annonce de Loïs Boisson, à deux mois de Roland‐Garros : « Je vous donne rendez‐vous courant du mois d’avril pour mon retour à la compé­ti­tion sur une surface que j’affectionne particulièrement »

Par
Jean Muller
-
509

Après l’arrêt de sa courte colla­bo­ra­tion avec le coach espa­gnol, Carlos Martinez, parti entrainé la joueuse brési­lienne Haddad Maia, il était logique que Loïs prenne la parole pour rassurer ses fans sur la suite de sa carrière. Et les nouvelles sont positives.

« Ces quatre derniers mois ont été très compli­qués pour moi, la bles­sure à mon avant‐bras droit survenue pendant un entraî­ne­ment de ma pré‐saison alors que tout allait au mieux m’a empê­chée de lancer ma saison 2026 comme je le souhai­tais et de jouer des tour­nois auxquels je rêve de parti­ciper. Cette bles­sure, qui devait me tenir éloi­gnée des courts quelques semaines seule­ment, comme on me l’avait annoncé initia­le­ment, s’est éter­nisée par un ensemble d’er­reurs et de compli­ca­tions, indé­pen­dantes de ma volonté, qui auraient pu être évitées. Mais je suis enfin de retour sur les courts ! Le processus est long mais je vois enfin la lumière au bout du tunnel ! Je vous donne rendez‐vous courant du mois d’avril pour mon retour à la compé­ti­tion sur une surface que j’affectionne particulièrement »

Publié le samedi 4 avril 2026 à 08:45

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥