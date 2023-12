Naomi Osaka n’a plus disputé le moindre match sur le circuit WTA depuis septembre 2022 et le tournoi de Tokyo.

La Japonaise, lauréate de quatre titres du grand Chelem entre 2018 et 2021, était pour­tant vouée à s’ins­taller dura­ble­ment sur le circuit féminin.

Des bles­sures physiques et « mentales » et un an après avoir joué son dernier tournoi, elle a désor­mais décider de revenir sur le circuit cette année comme elle l’a annoncé sur les réseaux sociaux.

En effet elle déclare entamer le « chapitre 2 » de sa carrière… Reste à voir si elle sera aussi compé­ti­tive qu’à ses débuts sur les terrains en 2018.