La joueuse Espagnole Carla Suarez Navarro avait été tragi­que­ment atteinte d’un cancer il y a main­te­nant plus de deux ans. Après neuf mois de bataille contre la maladie, elle l’avait vaincue et avait même fait son retour à Roland Garros en mai 2021.

Durant une inter­view exclu­sive pour nos confrères espa­gnols de AS, l’an­cienne cham­pionne s’est exprimée sur la retraite de Serena Williams. Désormais retraitée, l’Espagnole a expliqué que Serena et sa soeur, Venus, ont toujours eu énor­mé­ment de bien­veillance pour elle lors­qu’elle combat­tait la maladie.

« Serena et Venus on toujours pris soin de moi. Elles se souciaient toutes les deux beau­coup de moi. Elles me deman­daient toutes les deux ou trois semaines comment je m’en sortais. Cela m’a beau­coup surprise. Lorsque je les ai vus en face à face, elles étaient toujours très inté­res­sées et m’ont dit qu’elles étaient très heureuses de me revoir », a déclaré l’an­cienne sixième joueuse mondiale.