Coco Gauff va marquer l’his­toire mais cela va au‐delà du tennis tant la cham­pionne mène aussi des combats qui n’ont rien à voir avec sa disci­pline favorite.

Déjà très présente quand il faut défendre des causes dans son pays, Coco a décidé de financer un programme scolaire en créant des bourses dont devraient béné­fi­cier les étudiants‐athlètes.

Coco Gauff launches ‘The Coco Gauff Scholarship Program’



Coco has donated $100,000 to UNCF to provide scho­lar­ships to tennis players at HBCU’s (Historically Black Colleges and Universities).



« My family has a deep‐rooted history with HBCUs, going all the way back to my great,… pic.twitter.com/bXvMA9oiGv