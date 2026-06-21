Déjà persuadé que Serena Williams allait effec­tuer son retour à la compé­ti­tion il y a plusieurs mois, alors qu’il n’y avait que quelques rumeurs, Rick Macci est encore sûr de lui, enfin presque, à 99,999 %.

Sur son compte Twitter, l’an­cien mentor des soeurs Williams a fait part de sa grosse intui­tion concer­nant la présence de son ancienne élève en simple lors de la prochaine édition de Wimbledon (du 28 juin au 12 juillet).

Serena will play singles at Wimbledon. The Compton Comet has not accepted the final wild­card but 99.999 I have a feeling (inside) the queen of the green will be be seen on center court and break TV tennis ratings about the sport.@serenawilliams — Rick Macci (@RickMacci) June 21, 2026

« Serena dispu­tera le simple à Wimbledon. La « comète de Compton » n’a pas accepté la dernière wild card, mais j’ai le senti­ment (au fond de moi) à 99,999 % que la « reine du gazon » fera son appa­ri­tion sur le court central et battra tous les records d’au­dience télé­visée de ce sport. »