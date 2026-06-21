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La grosse annonce de Rick Macci (ex‐coach des soeurs Williams) : « Serena dispu­tera le simple à Wimbledon, fera son appa­ri­tion sur le court central et battra tous les records d’au­dience télé­visée de ce sport »

Par
Thomas S
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Déjà persuadé que Serena Williams allait effec­tuer son retour à la compé­ti­tion il y a plusieurs mois, alors qu’il n’y avait que quelques rumeurs, Rick Macci est encore sûr de lui, enfin presque, à 99,999 %.

Sur son compte Twitter, l’an­cien mentor des soeurs Williams a fait part de sa grosse intui­tion concer­nant la présence de son ancienne élève en simple lors de la prochaine édition de Wimbledon (du 28 juin au 12 juillet). 

« Serena dispu­tera le simple à Wimbledon. La « comète de Compton » n’a pas accepté la dernière wild card, mais j’ai le senti­ment (au fond de moi) à 99,999 % que la « reine du gazon » fera son appa­ri­tion sur le court central et battra tous les records d’au­dience télé­visée de ce sport. »

Publié le dimanche 21 juin 2026 à 18:38

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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