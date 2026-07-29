Mirra Andreeva, jeune lauréate de Roland‐Garros 2026, a beau­coup fait parler d’elle ces dernières semaines.

En effet, à seule­ment 19 ans, la Russe s’est emparée de son premier titre du Grand Chelem.

Depuis, elle enchaîne les inter­views et a notam­ment été invitée dans le podcast Served d’Andy Roddick, où elle s’est confiée sur les progrès qu’elle souhaite encore accom­plir dans son jeu :

« J’aimerais vrai­ment améliorer mon jeu de volée.C’est pour­quoi j’essaie de jouer davan­tage en double et de le faire aussi plus souvent en simple, pour me forcer à monter au filet et voir comment ça se passe.Je ne dirais pas que je suis très mauvaise, mais c’est surtout un manque de confiance. Parfois, je vais me permettre de faire service‐volée une fois, juste pour voir comment ça fonc­tionne. Parfois je le fais et ça marche, parfois non, mais c’est vrai­ment un aspect de mon jeu que j’aimerais beau­coup améliorer. »

Une confi­dence qui témoigne de sa déter­mi­na­tion à conti­nuer de progresser afin de remporter d’autres titres du Grand Chelem.

Cela démontre égale­ment la forte person­na­lité et le carac­tère de cham­pionne dont Mirra devra faire preuve pour conti­nuer à écrire son histoire.