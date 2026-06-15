Battue ce dimanche en finale du WTA 500 de Queen’s par une excellente Donna Vekic (6−0, 7–6), Emma Raducanu avait plus ou moins annoncé la couleur lors de sa conférence de presse d’après match concernant sa participation au tournoi de Nottingham : « J’ai eu quelques petits soucis ces dernières semaines, et bien sûr, avec la charge de travail de la semaine dernière, ça a été un sacré défi de disputer autant de matchs ici. Et après avoir enchaîné deux matchs samedi (à cause du retard lié à la pluie), ce n’est pas facile de récupérer. »
Du coup, sans surprise, celle qui a progressé de 11 places au classement WTA ce lundi a annoncé son forfait pour le tournoi britannique, classé 250.
Raducanu has withdrawn from Nottingham (change of schedule). Bejlek takes her place in the draw.— Tennisform (@Tennisform) June 15, 2026
Une sage décision à deux semaines du début de Wimbledon.
Publié le lundi 15 juin 2026 à 12:47