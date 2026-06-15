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La grosse déci­sion d’Emma Raducanu après sa défaite en finale au Queen’s

Par
Thomas S
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Battue ce dimanche en finale du WTA 500 de Queen’s par une excel­lente Donna Vekic (6−0, 7–6), Emma Raducanu avait plus ou moins annoncé la couleur lors de sa confé­rence de presse d’après match concer­nant sa parti­ci­pa­tion au tournoi de Nottingham : « J’ai eu quelques petits soucis ces dernières semaines, et bien sûr, avec la charge de travail de la semaine dernière, ça a été un sacré défi de disputer autant de matchs ici. Et après avoir enchaîné deux matchs samedi (à cause du retard lié à la pluie), ce n’est pas facile de récupérer. »

Du coup, sans surprise, celle qui a progressé de 11 places au clas­se­ment WTA ce lundi a annoncé son forfait pour le tournoi britan­nique, classé 250. 

Une sage déci­sion à deux semaines du début de Wimbledon. 

Publié le lundi 15 juin 2026 à 12:47

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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