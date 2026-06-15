Battue ce dimanche en finale du WTA 500 de Queen’s par une excel­lente Donna Vekic (6−0, 7–6), Emma Raducanu avait plus ou moins annoncé la couleur lors de sa confé­rence de presse d’après match concer­nant sa parti­ci­pa­tion au tournoi de Nottingham : « J’ai eu quelques petits soucis ces dernières semaines, et bien sûr, avec la charge de travail de la semaine dernière, ça a été un sacré défi de disputer autant de matchs ici. Et après avoir enchaîné deux matchs samedi (à cause du retard lié à la pluie), ce n’est pas facile de récupérer. »

Du coup, sans surprise, celle qui a progressé de 11 places au clas­se­ment WTA ce lundi a annoncé son forfait pour le tournoi britan­nique, classé 250.

Raducanu has with­drawn from Nottingham (change of sche­dule). Bejlek takes her place in the draw. — Tennisform (@Tennisform) June 15, 2026

Une sage déci­sion à deux semaines du début de Wimbledon.