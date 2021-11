Diane Parry, 19 ans et ancienne numéro une mondiale en juniors, a cassé la baraque en Amérique du Sud. Après une finale à Buenos Aires (W125), une demi‐finale à Santiago (W60), elle a remporté dimanche le tournoi de Montevideo (W125). Elle a été impec­cable en finale contre l’Hongroise, Panna Udvardy (107e) : 6–3, 6–2.

Parry est la seule fran­çaise à avoir remporté un titre en 2021 ! Ce mois de novembre sur la terre battue latine lui permet de grimper à la 115e place du clas­se­ment WTA.

Diane Parry a évoqué un déclic : sa défaite au 1er tour de Roland‐Garros contre Aliaksandra Sasnovich. « J’ai bien sûr été déçue de ma défaite à Roland‐Garros, car je sentais que je pouvais gagner ce match. Je voulais donc travailler dur après cette défaite pour essayer de gagner ce genre de match et m’amé­liorer de plus en plus. J’étais aussi déçue et un peu fati­guée lors de la finale de Buenos Aires. Alors cette fois, je voulais gagner le match et remporter le trophée », a confié la Française, qui a désor­mais de bonnes chances de jouer l’Open d’Australie début 2022.