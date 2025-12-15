Si Jannik Sinner a été préféré à Carlos Alcaraz du côté des hommes, Aryna Sabalenka, Iga Swiatek ou Coco Gauff n’ont pas été plébis­ci­tées chez les femmes.

C’est Qinwen Zheng qui a été élue joueuse favo­rite des fans sur le circuit WTA, et ce pour la deuxième année consécutive.

The WTA Fan Favorite of 2025, picked by you, goes to Zheng Qinwen !



Fully deserved after a brilliant season 👏 pic.twitter.com/WxXrbBBeGD — wta (@WTA) December 15, 2025

Les fans chinois ont visi­ble­ment voté en masse pour leur repré­sen­tante, aujourd’hui 24e joueuse mondiale.