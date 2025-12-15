Si Jannik Sinner a été préféré à Carlos Alcaraz du côté des hommes, Aryna Sabalenka, Iga Swiatek ou Coco Gauff n’ont pas été plébiscitées chez les femmes.
C’est Qinwen Zheng qui a été élue joueuse favorite des fans sur le circuit WTA, et ce pour la deuxième année consécutive.
The WTA Fan Favorite of 2025, picked by you, goes to Zheng Qinwen !— wta (@WTA) December 15, 2025
Fully deserved after a brilliant season 👏 pic.twitter.com/WxXrbBBeGD
Les fans chinois ont visiblement voté en masse pour leur représentante, aujourd’hui 24e joueuse mondiale.
Publié le lundi 15 décembre 2025 à 13:49