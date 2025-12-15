AccueilWTALa joueuse préférée des fans n’est ni Sabalenka, ni Swiatek, ni même...
La joueuse préférée des fans n’est ni Sabalenka, ni Swiatek, ni même une joueuse du top 20

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

147

Si Jannik Sinner a été préféré à Carlos Alcaraz du côté des hommes, Aryna Sabalenka, Iga Swiatek ou Coco Gauff n’ont pas été plébis­ci­tées chez les femmes. 

C’est Qinwen Zheng qui a été élue joueuse favo­rite des fans sur le circuit WTA, et ce pour la deuxième année consécutive. 

Les fans chinois ont visi­ble­ment voté en masse pour leur repré­sen­tante, aujourd’hui 24e joueuse mondiale. 

Publié le lundi 15 décembre 2025 à 13:49

