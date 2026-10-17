La suspen­sion pour quatre ans de Marketa Vondrousova, ex‐6e mondiale et lauréate de Wimbledon 2023, avait faire beau­coup parler au début de l’été.

Si certains obser­va­teurs, comme les jour­na­listes Benoît Maylin et José Moron, avaient expliqué que le règle­ment avait été respecté, d’autres avaient eu du mal à comprendre la dureté de la sanc­tion contre la joueuse tchèque, qui a refusé de se soumettre à un contrôle anti­do­page en décembre 2025.

Quelques mois plus tard, l’ex‐6e joueuse mondiale a publié un témoi­gnage sur Instagram, notam­ment pour expli­quer qu’elle vivait très mal le fait de ne pas pouvoir assister même en tant que spec­ta­trice à des tour­nois de tennis, tout en devant encore se soumettre à des contrôle antidopage.

« Beaucoup d’entre vous ont été surpris d’ap­prendre que je continue à subir des contrôles, alors même que je purge une suspen­sion de quatre ans. Cela m’a fait prendre conscience que beau­coup de personnes ne savent pas vrai­ment ce qu’im­plique une telle suspen­sion (…) Je voudrais donc clari­fier un point. J’ai été contrôlée régu­liè­re­ment tout au long de cette période, y compris pendant ma suspen­sion, et tous les contrôles que j’ai passés jusqu’à présent se sont révélés néga­tifs. Un nouveau contrôle négatif ne change pas, à lui seul, ma situa­tion. C’est aussi pour cette raison qu’il est si diffi­cile de lire des commen­taires de personnes qui me traitent de « dopée », ou d’en­tendre des gens issus du monde du tennis dire que j’ai l’air d’avoir fumé du cannabis quelque part. Je trouve triste de voir avec quelle faci­lité certaines personnes peuvent tenir de tels propos sans réflé­chir à quel point leurs paroles peuvent affecter la personne qu’elles visent. J’ai surtout voulu écrire cette publi­ca­tion pour répondre aux ques­tions que je reçois ces derniers temps et vous permettre de mieux comprendre ce que signifie réel­le­ment une telle suspen­sion et à quel point elle affecte la vie quoti­dienne. Car une suspen­sion de quatre ans ne se résume pas simple­ment à ne pas pouvoir jouer au tennis pendant quatre ans. Elle affecte bien davan­tage d’as­pects de votre vie que la plupart des gens ne l’ima­ginent proba­ble­ment. Et tandis que le système vous empêche de faire partie du sport auquel vous avez consacré toute votre vie, vos obli­ga­tions envers ce même système continuent. »