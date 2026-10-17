La suspension pour quatre ans de Marketa Vondrousova, ex‐6e mondiale et lauréate de Wimbledon 2023, avait faire beaucoup parler au début de l’été.
Si certains observateurs, comme les journalistes Benoît Maylin et José Moron, avaient expliqué que le règlement avait été respecté, d’autres avaient eu du mal à comprendre la dureté de la sanction contre la joueuse tchèque, qui a refusé de se soumettre à un contrôle antidopage en décembre 2025.
Quelques mois plus tard, l’ex‐6e joueuse mondiale a publié un témoignage sur Instagram, notamment pour expliquer qu’elle vivait très mal le fait de ne pas pouvoir assister même en tant que spectatrice à des tournois de tennis, tout en devant encore se soumettre à des contrôle antidopage.
« Beaucoup d’entre vous ont été surpris d’apprendre que je continue à subir des contrôles, alors même que je purge une suspension de quatre ans. Cela m’a fait prendre conscience que beaucoup de personnes ne savent pas vraiment ce qu’implique une telle suspension (…) Je voudrais donc clarifier un point. J’ai été contrôlée régulièrement tout au long de cette période, y compris pendant ma suspension, et tous les contrôles que j’ai passés jusqu’à présent se sont révélés négatifs. Un nouveau contrôle négatif ne change pas, à lui seul, ma situation. C’est aussi pour cette raison qu’il est si difficile de lire des commentaires de personnes qui me traitent de « dopée », ou d’entendre des gens issus du monde du tennis dire que j’ai l’air d’avoir fumé du cannabis quelque part. Je trouve triste de voir avec quelle facilité certaines personnes peuvent tenir de tels propos sans réfléchir à quel point leurs paroles peuvent affecter la personne qu’elles visent. J’ai surtout voulu écrire cette publication pour répondre aux questions que je reçois ces derniers temps et vous permettre de mieux comprendre ce que signifie réellement une telle suspension et à quel point elle affecte la vie quotidienne. Car une suspension de quatre ans ne se résume pas simplement à ne pas pouvoir jouer au tennis pendant quatre ans. Elle affecte bien davantage d’aspects de votre vie que la plupart des gens ne l’imaginent probablement. Et tandis que le système vous empêche de faire partie du sport auquel vous avez consacré toute votre vie, vos obligations envers ce même système continuent. »
Publié le samedi 17 octobre 2026 à 09:50