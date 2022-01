L’une des plus grandes stars du tennis, Chris Evert (67 ans), a révélé ce vendredi être atteinte d’un cancer de l’ovaire. Elle a entamé cette semaine ses séances de chimio­thé­rapie. L’Américaine a décidé de témoi­gner sur ses réseaux sociaux afin d’aider d’autres femmes.

« Je voulais annoncer qu’un cancer de l’ovaire de stade 1 a été diag­nos­tiqué chez moi. Je me sens très chan­ceuse qu’il ait été repéré à temps et j’at­tends des résul­tats posi­tifs de mon trai­te­ment chimio­thé­ra­pique. Merci de respecter mon besoin de me concen­trer sur ma santé et mon trai­te­ment. Vous me verrez appa­raître depuis chez moi à certains moments pendant la couver­ture de l’Open d’Australie par ESPN », a déclaré la légende aux 18 titres du Grand Chelem.

Chris Evert a confié s’ins­pirer du courage de sa soeur, Jeanne Evert Dubin, qui fut égale­ment joueuse de tennis profes­sionnel, décédée en février 2020 d’un cancer des ovaires.

« Il y a plus de 90% de chances » que son cancer ne revienne pas après la chimio­thé­rapie, lui a assuré son chirurgien.

On souhaite énor­mé­ment de courage à Chris Evert dans cette épreuve difficile.