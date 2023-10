Énorme coup dur pour la 15e mondiale, Belinda Bencic, qui espé­rait se quali­fier pour les WTA Finals de fin d’année.

Avant le début du WTA 1000 de Guadalajara, la Suissesse a été victime d’une forte intoxi­ca­tion alimen­taire, la pous­sant à déclarer forfait non seule­ment au Mexique mais aussi pour tous les tour­nois en Chine.

« Elle a été malade pendant 10 jours et a perdu une bonne partie de son énergie. Les tour­nois chinois arrivent trop tôt », a expliqué son équipe à Keystone‐ATS.

