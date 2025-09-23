Récemment battue par Jasmine Paolini lors d’un match décisif en demi‐finales de Billie Jean King Cup entre son pays, l’Ukraine, et l’Italie, Elina Svitolina a décidé de mettre préma­tu­ré­ment un terme à sa saison en raison d’une fatigue mentale et émotionnelle.

Elle a annoncé sa déci­sion lors d’une publi­ca­tion sur son compte Instagram.

« Je ne me sens pas moi‐même ces derniers temps. Je ne suis pas dans le bon état d’es­prit et je ne me sens pas prête à jouer, c’est pour­quoi je mets fin à ma saison main­te­nant. Au fil des ans, j’ai appris que ce sport n’est pas une ques­tion d’argent, de gloire ou de clas­se­ment, mais plutôt d’être prêt à se battre et à donner le meilleur de soi‐même. À l’heure actuelle, je ne suis tout simple­ment pas au niveau mental ou émotionnel pour le faire. Toutes les jour­nées ne doivent pas néces­sai­re­ment être produc­tives, intenses ou pleines d’énergie. Certaines jour­nées sont diffi­ciles, mais cela ne signifie pas que je suis faible. Cela signifie simple­ment que je suis humaine et que j’ai besoin de temps pour me reposer, ressentir, respirer et simple­ment être. Je m’ac­corde donc l’es­pace dont j’ai besoin pour guérir et me ressourcer, au lieu de me forcer. Quand je remon­terai sur le terrain, je veux me battre de toutes mes forces et donner le meilleur de moi‐même pour les fans, pour le jeu et pour moi‐même. »