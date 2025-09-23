Récemment battue par Jasmine Paolini lors d’un match décisif en demi‐finales de Billie Jean King Cup entre son pays, l’Ukraine, et l’Italie, Elina Svitolina a décidé de mettre prématurément un terme à sa saison en raison d’une fatigue mentale et émotionnelle.
Elle a annoncé sa décision lors d’une publication sur son compte Instagram.
« Je ne me sens pas moi‐même ces derniers temps. Je ne suis pas dans le bon état d’esprit et je ne me sens pas prête à jouer, c’est pourquoi je mets fin à ma saison maintenant. Au fil des ans, j’ai appris que ce sport n’est pas une question d’argent, de gloire ou de classement, mais plutôt d’être prêt à se battre et à donner le meilleur de soi‐même. À l’heure actuelle, je ne suis tout simplement pas au niveau mental ou émotionnel pour le faire. Toutes les journées ne doivent pas nécessairement être productives, intenses ou pleines d’énergie. Certaines journées sont difficiles, mais cela ne signifie pas que je suis faible. Cela signifie simplement que je suis humaine et que j’ai besoin de temps pour me reposer, ressentir, respirer et simplement être. Je m’accorde donc l’espace dont j’ai besoin pour guérir et me ressourcer, au lieu de me forcer. Quand je remonterai sur le terrain, je veux me battre de toutes mes forces et donner le meilleur de moi‐même pour les fans, pour le jeu et pour moi‐même. »
Publié le mardi 23 septembre 2025 à 16:03