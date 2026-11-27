Après avoir réalisé sa pire saison depuis ses débuts sur le circuit WTA en 2019 (seulement un titre remporté à Toronto et un quart de finale en Grand Chelem), Iga Swiatek a décidé de changer de méthode en vue de 2027, en tout cas concernant sa manière de s’entraîner.
La Polonaise en effet diffusé une vidéo sur ses réseaux sociaux où on peut la voir jouer avec un aquabag sur le dos, afin sans doute d’améliorer son équilibre.
À noter que ce sac rempli d’eau est généralement utilisé pour la musculation ou dans les sports de combat.
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.