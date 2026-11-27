Après avoir réalisé sa pire saison depuis ses débuts sur le circuit WTA en 2019 (seule­ment un titre remporté à Toronto et un quart de finale en Grand Chelem), Iga Swiatek a décidé de changer de méthode en vue de 2027, en tout cas concer­nant sa manière de s’entraîner.

La Polonaise en effet diffusé une vidéo sur ses réseaux sociaux où on peut la voir jouer avec un aquabag sur le dos, afin sans doute d’amé­liorer son équilibre.

Justyna Kowalczyk ciągła za sobą oponę po asfalcie, a Iga Świątek biega z workiem wypeł­nionym wodą po korcie 🏃‍♀️💦🎾



Okres przy­go­to­wawczy do nowego sezonu trwa w najlepsze 😃



🎬 IG/Iga Świątek | #zkortu pic.twitter.com/qYcypTCZ0H — Z kortu – infor­macje teni­sowe (@z_kortu) November 26, 2026

À noter que ce sac rempli d’eau est géné­ra­le­ment utilisé pour la muscu­la­tion ou dans les sports de combat.