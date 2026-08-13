Alex Eala est l’une des grandes révélations de la saison sur le circuit WTA. La Philippine est devenue une véritable star en 2026, au point de voir son rêve se réaliser il y a deux semaines en décrochant le titre à Washington face à Jessica Pegula.
Véritable chouchoute des fans sur le continent américain, elle a une nouvelle fois pu compter sur le soutien du public à Toronto. Son parcours a toutefois été stoppé par Belinda Bencic, alors qu’Eala semblait quelque peu émoussée par l’enchaînement des compétitions ces dernières semaines.
Interrogée lors du Media Day sur ses modèles, et notamment sur la légende de la boxe philippine Manny Pacquiao, la jeune joueuse a expliqué à quel point celui‐ci représentait une véritable source d’inspiration pour elle.
« Il est une telle légende et a tellement fait pour nous, les athlètes philippins, en ouvrant la voie. Le sentiment qu’il nous a procuré était formidable… et si mon parcours peut offrir des émotions similaires, c’est très flatteur » a déclaré Alex Eala.
Publié le jeudi 13 août 2026 à 12:21