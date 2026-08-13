Alex Eala est l’une des grandes révé­la­tions de la saison sur le circuit WTA. La Philippine est devenue une véri­table star en 2026, au point de voir son rêve se réaliser il y a deux semaines en décro­chant le titre à Washington face à Jessica Pegula.

Véritable chou­choute des fans sur le conti­nent améri­cain, elle a une nouvelle fois pu compter sur le soutien du public à Toronto. Son parcours a toute­fois été stoppé par Belinda Bencic, alors qu’Eala semblait quelque peu émoussée par l’enchaînement des compé­ti­tions ces dernières semaines.

Interrogée lors du Media Day sur ses modèles, et notam­ment sur la légende de la boxe philip­pine Manny Pacquiao, la jeune joueuse a expliqué à quel point celui‐ci repré­sen­tait une véri­table source d’inspiration pour elle.

Filipino sensa­tion Alexandra Eala arrives for her first Cincinnati Open



The 21‐year‐old has quickly become one tennis’ biggest draws. On being compared back home to Manny Pacquiao :



“He is such a legend and has done so much for us Filipino athletes to pave the way.”



“The… pic.twitter.com/qcSeNMRrML — Charlie Clifford (@char_cliff) August 12, 2026

« Il est une telle légende et a telle­ment fait pour nous, les athlètes philip­pins, en ouvrant la voie. Le senti­ment qu’il nous a procuré était formi­dable… et si mon parcours peut offrir des émotions simi­laires, c’est très flat­teur » a déclaré Alex Eala.