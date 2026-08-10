On le sait, le tennis de haut niveau est sans aucun doute l’un des sports les plus exigeants du monde profes­sionnel, notam­ment en raison d’un calen­drier parti­cu­liè­re­ment chargé, comme nous le rappelle Alex Eala.

Battue en quart de finale par Belinda Bencic (6−4, 6–0), la Philippine était presque soulagée de pouvoir enfin souf­fler un peu et sortir la tête de son sac de tennis.

Avant son retour à la compé­ti­tion à Cincinnati, elle compte donc profiter de cette courte pause pour prendre soin d’elle, se ressourcer et passer du bon temps avec ses amis.

Asked Alex what she plans to do for the next few days :



« I defi­ni­tely will take maybe two days off, a day or two. I do have to travel to Cincinnati. I need to get a haircut. I haven’t gotten a haircut in a while. My nails are grown out. So, yeah, I’ll do a couple things, just to… pic.twitter.com/A6v5caNAwn — Christian’s Court (@christianscourt) August 10, 2026

« Je vais certai­ne­ment prendre peut‐être deux jours de repos, un jour ou deux. Je dois me rendre à Cincinnati. J’ai besoin de me faire couper les cheveux. Je n’ai pas eu de coupe depuis un moment. Mes ongles ont poussé. Donc, ouais, je vais faire quelques trucs, juste pour me changer les idées du tennis. Je pense que Toronto est un super endroit pour ça. Ouais, peut‐être me retrouver avec des amis à Cincinnati, et juste essayer de m’amuser. Je serai de retour sur le court comme ça. Ça, donc je dois profiter de ce que j’ai. Je dois profiter du temps que j’ai quand je ne suis pas sur le court » a déclaré la jeune star qui sera 20ème au clas­se­ment ce lundi.