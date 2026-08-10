On le sait, le tennis de haut niveau est sans aucun doute l’un des sports les plus exigeants du monde professionnel, notamment en raison d’un calendrier particulièrement chargé, comme nous le rappelle Alex Eala.
Battue en quart de finale par Belinda Bencic (6−4, 6–0), la Philippine était presque soulagée de pouvoir enfin souffler un peu et sortir la tête de son sac de tennis.
Avant son retour à la compétition à Cincinnati, elle compte donc profiter de cette courte pause pour prendre soin d’elle, se ressourcer et passer du bon temps avec ses amis.
« Je vais certainement prendre peut‐être deux jours de repos, un jour ou deux. Je dois me rendre à Cincinnati. J’ai besoin de me faire couper les cheveux. Je n’ai pas eu de coupe depuis un moment. Mes ongles ont poussé. Donc, ouais, je vais faire quelques trucs, juste pour me changer les idées du tennis. Je pense que Toronto est un super endroit pour ça. Ouais, peut‐être me retrouver avec des amis à Cincinnati, et juste essayer de m’amuser. Je serai de retour sur le court comme ça. Ça, donc je dois profiter de ce que j’ai. Je dois profiter du temps que j’ai quand je ne suis pas sur le court » a déclaré la jeune star qui sera 20ème au classement ce lundi.
Publié le lundi 10 août 2026 à 08:46