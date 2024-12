Ce qui ressort de son long et passion­nant entre­tien accordé à l’Equipe est que Caroline a envie de vivre à un autre rythme où elle aura moins de contrainte. En stop­pant sa saison 2024 assez vite, elle a décou­vert une nouvelle façon de vivre.

« J’ai aussi redé­cou­vert le tennis loisir en jouant avec mon parte­naire Borja (Duran, son fiancé). Me concen­trer sur le jeu, plutôt que la compé­ti­tion, m’a permis de comprendre pour­quoi j’ai­mais le tennis. Je me suis égale­ment inscrite via la WTA à un « cros­sover » de quatre, cinq mois avec l’uni­ver­sité de Harvard (USA). Tu as des cas à étudier, comme LeBron James et son agence marke­ting ou Roger Federer et la Laver Cup, tu peux assister à des cours en ligne… Je n’avais jamais pris le temps de m’ou­vrir à autre chose, de sortir de ma zone de confort. »