Kim Clijsters avait prévu de reprendre sa carrière en mars, mais elle n’a pu disputer que deux petits matchs. Elle a affronté Garbine Muguruza et Johanna Konta, avant que la pandémie de Covid-19 ne vienne interrompre les compétitions. Quatre mois plus tard, elle va retourner sur les courts dans le cadre de la World Team Tennis, un tournoi aux États-Unis. La Belge vient de fêter ses 37 ans, et ne se laisse pas décourager par cette interruption : « Le Covid n’a rien changé pour moi. Je veux toujours jouer au tennis. La période de confinement était un challenge permanent. Il fallait s’occuper des enfants, faire leur suivi scolaire, tout en continuant à s’entraîner. C’était un vrai défi, mais nous l’avons relevé ensemble. » Cela devrait rassurer les fans de la joueuse belge.