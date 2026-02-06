AccueilWTALa Philippine Alex Eala (45ème), protégée de Nadal : "Rafa m'a donné...
La Philippine Alex Eala (45ème), protégée de Nadal : « Rafa m’a donné un conseil clé pour réussir mais ce n’est pas au niveau de mon jeu »

Jean Muller
Jean Muller

La joueuse des Philippines devient un vrai phénomène. 

Pensionnaire de l’aca­démie de Rafael Nadal, elle est revenue pour Tennis365 sur le moment où elle a pu taper la balle avec Rafa. 

Si elle a été forcé­ment impres­sionnée, elle a surtout décidé de suivre ses conseils et notam­ment celui que l’Espagnol martèle constam­ment dans son académie. Il faut dire qu’en la matière il est diffi­cile de le contredire.

« C’était fou. C’était la première fois que je jouais avec lui, j’étais très nerveuse et c’était vrai­ment très exigeant physi­que­ment pour moi. Je veux dire, il était absent des courts depuis environ un an et je m’étais entraînée dur, mais j’avais l’im­pres­sion d’être à des années‐lumière de lui. Mais ça a été une expé­rience formi­dable de pouvoir absorber toutes ces connais­sances. Le simple fait de dire que j’ai joué avec Rafa, c’est fou, mais je me sens telle­ment chan­ceuse et privi­lé­giée. Rafa répète souvent dans ses discours qu’il est impor­tant de s’en­tourer de bonnes personnes, et je pense vrai­ment que c’est un excellent conseil. Il m’a dit d’autres choses sur mon jeu, mais c’est ce qui m’a le plus marqué »

Publié le vendredi 6 février 2026 à 10:47

