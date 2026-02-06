La joueuse des Philippines devient un vrai phénomène.
Pensionnaire de l’académie de Rafael Nadal, elle est revenue pour Tennis365 sur le moment où elle a pu taper la balle avec Rafa.
Si elle a été forcément impressionnée, elle a surtout décidé de suivre ses conseils et notamment celui que l’Espagnol martèle constamment dans son académie. Il faut dire qu’en la matière il est difficile de le contredire.
« C’était fou. C’était la première fois que je jouais avec lui, j’étais très nerveuse et c’était vraiment très exigeant physiquement pour moi. Je veux dire, il était absent des courts depuis environ un an et je m’étais entraînée dur, mais j’avais l’impression d’être à des années‐lumière de lui. Mais ça a été une expérience formidable de pouvoir absorber toutes ces connaissances. Le simple fait de dire que j’ai joué avec Rafa, c’est fou, mais je me sens tellement chanceuse et privilégiée. Rafa répète souvent dans ses discours qu’il est important de s’entourer de bonnes personnes, et je pense vraiment que c’est un excellent conseil. Il m’a dit d’autres choses sur mon jeu, mais c’est ce qui m’a le plus marqué »
