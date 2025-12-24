Considérée comme l’un des plus grands espoirs du tennis féminin français, Ksenia Efremova, naturalisée en juin 2023 et âgée de 16 ans, vient de réaliser une double performance.
Engagée cette semaine sur le tournoi ITF W35 de Solapur, en Inde, la Tricolore, en plus de s’être offert la locale Ankita Raina (ex‐160e mondiale) au premier tour, va intégrer, grâce à ce succès, le classement des 600 meilleures joueuses mondiales.
Ksenia Efremova 🇫🇷 débute bien son deuxième tournoi en Inde.— Romain 🎾🇫🇷 (@RomainNextGen) December 24, 2025
6–3 6–3 sur Raina 🇮🇳 ex 160.
Elle franchit le cap symbolique du Top 600 avec cette victoire, mais elle doit enchaîner les victoires ! pic.twitter.com/lC5IIslaoS
Finaliste malheureuse du tournoi de New Delhi la semaine dernière, Efremova tentera de repartir avec le titre cette fois‐ci au sein d’un tableau particulièrement ouvert.
