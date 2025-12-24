Considérée comme l’un des plus grands espoirs du tennis féminin fran­çais, Ksenia Efremova, natu­ra­lisée en juin 2023 et âgée de 16 ans, vient de réaliser une double performance.

Engagée cette semaine sur le tournoi ITF W35 de Solapur, en Inde, la Tricolore, en plus de s’être offert la locale Ankita Raina (ex‐160e mondiale) au premier tour, va inté­grer, grâce à ce succès, le clas­se­ment des 600 meilleures joueuses mondiales.

Ksenia Efremova 🇫🇷 débute bien son deuxième tournoi en Inde.



6–3 6–3 sur Raina 🇮🇳 ex 160.



Elle fran­chit le cap symbo­lique du Top 600 avec cette victoire, mais elle doit enchaîner les victoires ! pic.twitter.com/lC5IIslaoS — Romain 🎾🇫🇷 (@RomainNextGen) December 24, 2025

Finaliste malheu­reuse du tournoi de New Delhi la semaine dernière, Efremova tentera de repartir avec le titre cette fois‐ci au sein d’un tableau parti­cu­liè­re­ment ouvert.