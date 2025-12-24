AccueilWTALa prodige du tennis français passe un premier cap symbolique !
WTAFrance

La prodige du tennis fran­çais passe un premier cap symbolique !

Thomas S
Par Thomas S

-

0

Considérée comme l’un des plus grands espoirs du tennis féminin fran­çais, Ksenia Efremova, natu­ra­lisée en juin 2023 et âgée de 16 ans, vient de réaliser une double performance.

Engagée cette semaine sur le tournoi ITF W35 de Solapur, en Inde, la Tricolore, en plus de s’être offert la locale Ankita Raina (ex‐160e mondiale) au premier tour, va inté­grer, grâce à ce succès, le clas­se­ment des 600 meilleures joueuses mondiales. 

Finaliste malheu­reuse du tournoi de New Delhi la semaine dernière, Efremova tentera de repartir avec le titre cette fois‐ci au sein d’un tableau parti­cu­liè­re­ment ouvert. 

Publié le mercredi 24 décembre 2025 à 17:19

Article précédent
L’intuition de Carlos Santos (premier coach d’Alcaraz) sur le succes­seur de Ferrero : « Je suis sûr qu’a­vant de se séparer de Juan Carlos, Carlos a discuté avec quelqu’un »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.