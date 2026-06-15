Victime d’une rupture du liga­ment croisé anté­rieur du genou droit en avril 2025 et de retour il y a quelques semaines, Clara Burel, balayée au premier tour de Roland‐Garros, a fait le choix de repasser par la case infé­rieure au dispu­tant un tournoi ITF du côté de Nice.

Un choix intel­li­gent et payant puisque la Rennaise a remporté le trophée ce dimanche après une victoire en trois sets contre sa compa­triote, Jenny Lim : 6–1, 3–6, 6–3.

Quelques minutes plus tard, sur son compte Instagram, l’ac­tuelle 1130e mondiale a fait part de son bonheur malgré ce titre rela­ti­ve­ment modeste étant donné son niveau et statut.

« Pas mon plus grand titre mais de loin le plus beau… Quel bonheur de pouvoir enfin enchaîner les matchs après tant de mois de galère. Merci Nice pour ce beau tournoi. »