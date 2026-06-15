Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit en avril 2025 et de retour il y a quelques semaines, Clara Burel, balayée au premier tour de Roland‐Garros, a fait le choix de repasser par la case inférieure au disputant un tournoi ITF du côté de Nice.
Un choix intelligent et payant puisque la Rennaise a remporté le trophée ce dimanche après une victoire en trois sets contre sa compatriote, Jenny Lim : 6–1, 3–6, 6–3.
Quelques minutes plus tard, sur son compte Instagram, l’actuelle 1130e mondiale a fait part de son bonheur malgré ce titre relativement modeste étant donné son niveau et statut.
« Pas mon plus grand titre mais de loin le plus beau… Quel bonheur de pouvoir enfin enchaîner les matchs après tant de mois de galère. Merci Nice pour ce beau tournoi. »
Publié le lundi 15 juin 2026 à 13:44