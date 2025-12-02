AccueilWTALa révélation de Serena Williams : "Lorsque j'ai remporté l'US Open pour...
WTA

La révé­la­tion de Serena Williams : « Lorsque j’ai remporté l’US Open pour la première fois, j’ai pris une décision… »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

177

Lors d’un récent entre­tien pour la marque de mode Net‐a‐porter, dans lequel elle expliqué à quel point elle avait eu du mal à accepter son physique pendant une partie de sa carrière, Serena Williams a révélé sa méthode pour se protéger du regard exté­rieur et des critiques. 

« À 17 ans, lorsque j’ai remporté l’US Open pour la première fois (en 1999), j’ai pris une déci­sion. J’étais très jeune, mais je me suis dit que je ne lirais plus jamais rien à mon sujet. À l’US Open, il y avait telle­ment d’ondes posi­tives que je me suis dit que je ne voulais pas prendre la grosse tête. Je voulais rester humble. Je me suis aussi dit que si c’était négatif, je ne voulais pas le lire. Je n’ai plus jamais vrai­ment lu d’ar­ticle après ça. »

Publié le mardi 2 décembre 2025 à 12:26

Article précédent
Pegula sur Ostapenko : « Je suis sidérée qu’elle fasse ça, mais en même temps on respecte, parce qu’elle essaie juste de faire son argent »
Article suivant
« L’une des choses les plus folles que nous laisse cette année 2025 est cette image, Tsitsipas remet­tant un titre à Djokovic qui, à presque 39 ans, a un meilleur clas­se­ment et joue plus de matchs par an que Stefanos », lâche José Moron

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.