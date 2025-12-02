Lors d’un récent entretien pour la marque de mode Net‐a‐porter, dans lequel elle expliqué à quel point elle avait eu du mal à accepter son physique pendant une partie de sa carrière, Serena Williams a révélé sa méthode pour se protéger du regard extérieur et des critiques.
« À 17 ans, lorsque j’ai remporté l’US Open pour la première fois (en 1999), j’ai pris une décision. J’étais très jeune, mais je me suis dit que je ne lirais plus jamais rien à mon sujet. À l’US Open, il y avait tellement d’ondes positives que je me suis dit que je ne voulais pas prendre la grosse tête. Je voulais rester humble. Je me suis aussi dit que si c’était négatif, je ne voulais pas le lire. Je n’ai plus jamais vraiment lu d’article après ça. »
Publié le mardi 2 décembre 2025 à 12:26