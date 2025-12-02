Lors d’un récent entre­tien pour la marque de mode Net‐a‐porter, dans lequel elle expliqué à quel point elle avait eu du mal à accepter son physique pendant une partie de sa carrière, Serena Williams a révélé sa méthode pour se protéger du regard exté­rieur et des critiques.

« À 17 ans, lorsque j’ai remporté l’US Open pour la première fois (en 1999), j’ai pris une déci­sion. J’étais très jeune, mais je me suis dit que je ne lirais plus jamais rien à mon sujet. À l’US Open, il y avait telle­ment d’ondes posi­tives que je me suis dit que je ne voulais pas prendre la grosse tête. Je voulais rester humble. Je me suis aussi dit que si c’était négatif, je ne voulais pas le lire. Je n’ai plus jamais vrai­ment lu d’ar­ticle après ça. »