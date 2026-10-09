Alexandra Eala est devenue cette saison l’une des nouvelles coque­luches du circuit WTA. Grâce notam­ment à d’ex­cel­lents résul­tats lors de la tournée améri­caine, la jeune Philippine a pour­suivi son ascen­sion jusqu’à se hisser au 19e rang mondial.

La joueuse de 21 ans n’a jamais caché son immense admi­ra­tion pour Rafael Nadal, qu’elle a régu­liè­re­ment présenté comme l’une de ses prin­ci­pales sources d’inspiration.

Interrogée dans un podcast, comme le rapportent nos confrères de Tiempo de Tenis sur X, Eala est revenue sur ce qui l’a toujours le plus impres­sionnée chez le cham­pion espa­gnol : sa capa­cité à se surpasser, même dans les moments les plus difficiles.

Muy lindas pala­bras de Alex Eala sobre Rafa Nadal :



🗣 « Lo que más admi­raba era su lucha, era simple­mente su capa­cidad para sufrir. Cuando había partidos muy físicos, Rafa demos­traba ser una bestia física ; tenía esa capa­cidad, aunque no signi­fi­caba que fuera fácil estar en esas… — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) October 8, 2026

« Dans les moments où les choses ne se passaient pas bien pour lui, ou lors­qu’il ne sentait pas très bien la balle, il parve­nait toujours à passer à la vitesse supé­rieure. Il se battait, renvoyait chaque balle et essayait systé­ma­ti­que­ment d’en jouer une de plus.C ette capa­cité qu’il avait à rester dans cette zone de souf­france, à conti­nuer de lutter malgré les diffi­cultés, c’est ce que j’ai toujours admiré chez lui » a déclaré Alex Eala.