Alexandra Eala est devenue cette saison l’une des nouvelles coqueluches du circuit WTA. Grâce notamment à d’excellents résultats lors de la tournée américaine, la jeune Philippine a poursuivi son ascension jusqu’à se hisser au 19e rang mondial.
La joueuse de 21 ans n’a jamais caché son immense admiration pour Rafael Nadal, qu’elle a régulièrement présenté comme l’une de ses principales sources d’inspiration.
Interrogée dans un podcast, comme le rapportent nos confrères de Tiempo de Tenis sur X, Eala est revenue sur ce qui l’a toujours le plus impressionnée chez le champion espagnol : sa capacité à se surpasser, même dans les moments les plus difficiles.
« Dans les moments où les choses ne se passaient pas bien pour lui, ou lorsqu’il ne sentait pas très bien la balle, il parvenait toujours à passer à la vitesse supérieure. Il se battait, renvoyait chaque balle et essayait systématiquement d’en jouer une de plus.C ette capacité qu’il avait à rester dans cette zone de souffrance, à continuer de lutter malgré les difficultés, c’est ce que j’ai toujours admiré chez lui » a déclaré Alex Eala.
Publié le vendredi 9 octobre 2026 à 09:14