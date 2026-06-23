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« La sanc­tion infligée à Marketa Vondrousova peut paraître sévère, mais il y a une expli­ca­tion », assure José Moron

Par
Baptiste Mulatier
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C’est un choc dans le monde du tennis. 

Marketa Vondrousova, lauréate surprise de Wimbledon en 2023 et ancienne 6e joueuse mondiale, a été suspendue 4 ans par l’ITIA (Agence Internationale de l’Intégrité du Tennis) pour avoir refusé de se soumettre à une contrôle antidopage.

Et alors que certains obser­va­teurs, à l’image de l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick, ont pris la défense de la joueuse tchèque, le jour­na­liste espa­gnol José Moron, suivi par près de 100 000 personnes sur X, a résumé l’af­faire et expliqué la sévé­rité de la sanction. 

« Oui, à première vue, cette sanc­tion pour avoir refusé un contrôle peut paraître choquante, alors que certains cas de contrôles posi­tifs ne sont pas sanc­tionnés par plus d’un an de suspen­sion. Il y a une expli­ca­tion. Cette sanc­tion ne résulte pas d’un contrôle positif, mais d’un refus de se soumettre à un contrôle. Les règles anti­do­page sont claires : si un joueur de tennis refuse de se soumettre à un contrôle, il s’expose à une sanc­tion pouvant aller jusqu’à quatre ans. C’est fina­le­ment la sanc­tion qui a été infligée à la Tchèque. En substance, l’ITIA consi­dère que si vous refusez de vous soumettre à un contrôle, c’est que vous avez peut‐être quelque chose à cacher, d’où la sévé­rité de la sanc­tion. Vondrousova a refusé de se soumettre à un contrôle le 3 décembre 2025, lorsqu’une personne s’est rendue à l’endroit où elle se trou­vait. Pour justi­fier son refus, elle a donné deux versions, l’une en décembre et l’autre en avril de cette année. Ce chan­ge­ment de version a peut‐être entraîné la sanc­tion maxi­male. Au départ, elle a déclaré que l’inspectrice s’était présentée une heure après l’heure limite fixée, alors qu’il n’y a en réalité pas d’heure limite, les inspec­teurs pouvant se présenter à n’importe quelle heure. En avril, elle a modifié sa version en affir­mant avoir pris peur car elle souf­frait de stress, de troubles de santé mentale et avait reçu des menaces. Le tribunal n’a pas cru à ce chan­ge­ment de version et n’a pas cru à ses problèmes de santé mentale. Chacun est libre de se faire sa propre opinion sur ce qui s’est passé, mais les règles sont ce qu’elles sont et la sanc­tion maxi­male lui a été infligée. »

Publié le mardi 23 juin 2026 à 14:15

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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