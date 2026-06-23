C’est un choc dans le monde du tennis.

Marketa Vondrousova, lauréate surprise de Wimbledon en 2023 et ancienne 6e joueuse mondiale, a été suspendue 4 ans par l’ITIA (Agence Internationale de l’Intégrité du Tennis) pour avoir refusé de se soumettre à une contrôle antidopage.

Et alors que certains obser­va­teurs, à l’image de l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick, ont pris la défense de la joueuse tchèque, le jour­na­liste espa­gnol José Moron, suivi par près de 100 000 personnes sur X, a résumé l’af­faire et expliqué la sévé­rité de la sanction.

« Oui, à première vue, cette sanc­tion pour avoir refusé un contrôle peut paraître choquante, alors que certains cas de contrôles posi­tifs ne sont pas sanc­tionnés par plus d’un an de suspen­sion. Il y a une expli­ca­tion. Cette sanc­tion ne résulte pas d’un contrôle positif, mais d’un refus de se soumettre à un contrôle. Les règles anti­do­page sont claires : si un joueur de tennis refuse de se soumettre à un contrôle, il s’expose à une sanc­tion pouvant aller jusqu’à quatre ans. C’est fina­le­ment la sanc­tion qui a été infligée à la Tchèque. En substance, l’ITIA consi­dère que si vous refusez de vous soumettre à un contrôle, c’est que vous avez peut‐être quelque chose à cacher, d’où la sévé­rité de la sanc­tion. Vondrousova a refusé de se soumettre à un contrôle le 3 décembre 2025, lorsqu’une personne s’est rendue à l’endroit où elle se trou­vait. Pour justi­fier son refus, elle a donné deux versions, l’une en décembre et l’autre en avril de cette année. Ce chan­ge­ment de version a peut‐être entraîné la sanc­tion maxi­male. Au départ, elle a déclaré que l’inspectrice s’était présentée une heure après l’heure limite fixée, alors qu’il n’y a en réalité pas d’heure limite, les inspec­teurs pouvant se présenter à n’importe quelle heure. En avril, elle a modifié sa version en affir­mant avoir pris peur car elle souf­frait de stress, de troubles de santé mentale et avait reçu des menaces. Le tribunal n’a pas cru à ce chan­ge­ment de version et n’a pas cru à ses problèmes de santé mentale. Chacun est libre de se faire sa propre opinion sur ce qui s’est passé, mais les règles sont ce qu’elles sont et la sanc­tion maxi­male lui a été infligée. »

¿Por qué a Vondrousova le han caído CUATRO AÑOS por no hacerse un test anti­do­ping ?



Sí, de primeras resulta chocante ver esta sanción por no hacerse un test, cuando hay posi­tivos cuyas sanciones no alcanzan ni el año.



Hay una expli­ca­ción.



Esta sanción no nace de un posi­tivo,… https://t.co/BUOV6rv6Ge pic.twitter.com/atZCxb8jP2 — José Morón (@jmgmoron) June 22, 2026