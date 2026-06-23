C’est un choc dans le monde du tennis.
Marketa Vondrousova, lauréate surprise de Wimbledon en 2023 et ancienne 6e joueuse mondiale, a été suspendue 4 ans par l’ITIA (Agence Internationale de l’Intégrité du Tennis) pour avoir refusé de se soumettre à une contrôle antidopage.
Et alors que certains observateurs, à l’image de l’ancien numéro 1 mondial Andy Roddick, ont pris la défense de la joueuse tchèque, le journaliste espagnol José Moron, suivi par près de 100 000 personnes sur X, a résumé l’affaire et expliqué la sévérité de la sanction.
« Oui, à première vue, cette sanction pour avoir refusé un contrôle peut paraître choquante, alors que certains cas de contrôles positifs ne sont pas sanctionnés par plus d’un an de suspension. Il y a une explication. Cette sanction ne résulte pas d’un contrôle positif, mais d’un refus de se soumettre à un contrôle. Les règles antidopage sont claires : si un joueur de tennis refuse de se soumettre à un contrôle, il s’expose à une sanction pouvant aller jusqu’à quatre ans. C’est finalement la sanction qui a été infligée à la Tchèque. En substance, l’ITIA considère que si vous refusez de vous soumettre à un contrôle, c’est que vous avez peut‐être quelque chose à cacher, d’où la sévérité de la sanction. Vondrousova a refusé de se soumettre à un contrôle le 3 décembre 2025, lorsqu’une personne s’est rendue à l’endroit où elle se trouvait. Pour justifier son refus, elle a donné deux versions, l’une en décembre et l’autre en avril de cette année. Ce changement de version a peut‐être entraîné la sanction maximale. Au départ, elle a déclaré que l’inspectrice s’était présentée une heure après l’heure limite fixée, alors qu’il n’y a en réalité pas d’heure limite, les inspecteurs pouvant se présenter à n’importe quelle heure. En avril, elle a modifié sa version en affirmant avoir pris peur car elle souffrait de stress, de troubles de santé mentale et avait reçu des menaces. Le tribunal n’a pas cru à ce changement de version et n’a pas cru à ses problèmes de santé mentale. Chacun est libre de se faire sa propre opinion sur ce qui s’est passé, mais les règles sont ce qu’elles sont et la sanction maximale lui a été infligée. »
¿Por qué a Vondrousova le han caído CUATRO AÑOS por no hacerse un test antidoping ?— José Morón (@jmgmoron) June 22, 2026
Sí, de primeras resulta chocante ver esta sanción por no hacerse un test, cuando hay positivos cuyas sanciones no alcanzan ni el año.
Hay una explicación.
Esta sanción no nace de un positivo,… https://t.co/BUOV6rv6Ge pic.twitter.com/atZCxb8jP2
Publié le mardi 23 juin 2026 à 14:15