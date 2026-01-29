Si elle avait rapi­de­ment démenti l’idée d’un retour sur le circuit en 2026, après l’annonce de sa réin­té­gra­tion au programme anti­do­page de l’ITIA (Agence inter­na­tio­nale pour l’intégrité du tennis), Serena Williams n’avait pas dissipé tous les doutes.

Invitée du Today Show, la légende améri­caine de 44 ans a fina­le­ment laissé planer le flou, rouvrant la porte à un possible come‐back.

« Vraiment, vous me posez cette ques­tion dans cette émis­sion ? Oh, mon Dieu. Je m’amuse et je profite de la vie en ce moment. Ce n’est ni oui ni non. Je ne sais pas. Je vais juste voir ce qui se passe. J’ai deux enfants. Je suis mère au foyer à plein temps. Quand j’ai rempli un formu­laire l’autre jour, j’ai écrit femme au foyer’ dans la rubrique ‘profes­sion’. Si j’ai réin­tégré le programme anti­do­page ? Je ne sais pas si j’en étais sortie. Écoutez, je ne peux pas en parler », a déclaré Serena avec un grand sourire.

Serena Williams was asked on the @TODAYshow why her name reap­peared in the drug testing pool and if a come­back is coming.



“I’m just having fun and enjoying my life right now.”



That answer didn’t close any doors. 👀🎾 pic.twitter.com/12qdECxkTw — Myles David (@TunedIntoTennis) January 29, 2026

Les inter­ro­ga­tions demeurent. Serena Williams envisage‐t‐elle un retour en simple, trois ans et demi après son dernier match à l’US Open ? Ou pourrait‐elle faire son retour en double, aux côtés de sa sœur Venus, toujours en acti­vité à 45 ans ?

Une chose est sûre : cette sortie média­tique ne fera qu’alimenter les spéculations.