Si elle avait rapidement démenti l’idée d’un retour sur le circuit en 2026, après l’annonce de sa réintégration au programme antidopage de l’ITIA (Agence internationale pour l’intégrité du tennis), Serena Williams n’avait pas dissipé tous les doutes.
Invitée du Today Show, la légende américaine de 44 ans a finalement laissé planer le flou, rouvrant la porte à un possible come‐back.
« Vraiment, vous me posez cette question dans cette émission ? Oh, mon Dieu. Je m’amuse et je profite de la vie en ce moment. Ce n’est ni oui ni non. Je ne sais pas. Je vais juste voir ce qui se passe. J’ai deux enfants. Je suis mère au foyer à plein temps. Quand j’ai rempli un formulaire l’autre jour, j’ai écrit femme au foyer’ dans la rubrique ‘profession’. Si j’ai réintégré le programme antidopage ? Je ne sais pas si j’en étais sortie. Écoutez, je ne peux pas en parler », a déclaré Serena avec un grand sourire.
Serena Williams was asked on the @TODAYshow why her name reappeared in the drug testing pool and if a comeback is coming.— Myles David (@TunedIntoTennis) January 29, 2026
“I’m just having fun and enjoying my life right now.”
That answer didn’t close any doors. 👀🎾 pic.twitter.com/12qdECxkTw
Les interrogations demeurent. Serena Williams envisage‐t‐elle un retour en simple, trois ans et demi après son dernier match à l’US Open ? Ou pourrait‐elle faire son retour en double, aux côtés de sa sœur Venus, toujours en activité à 45 ans ?
Une chose est sûre : cette sortie médiatique ne fera qu’alimenter les spéculations.
Publié le jeudi 29 janvier 2026 à 10:54