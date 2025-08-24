Serena Williams a créé la surprise en appa­rais­sant lors de la céré­monie d’intronisation de Maria Sharapova au Hall of Fame (le temple de la renommée du tennis), avant de prononcer un discours chargé d’émotion.

« I know I’m probably the last person you’d be expec­ting to see tonight”



« We had our diffe­rences. To the world, we looked miles apart, but the truth is we weren’t”



« Je sais que je suis proba­ble­ment la dernière personne que tu t’attendais à voir ce soir. Nous avons eu nos diffé­rences. Aux yeux du monde, nous semblions très éloi­gnées l’une de l’autre… mais en réalité, ce n’était pas le cas. »

Une décla­ra­tion qui illustre la récon­ci­lia­tion entre deux immenses cham­pionnes, dont la riva­lité légen­daire s’est peu à peu trans­formée en respect mutuel.