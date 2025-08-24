Serena Williams a créé la surprise en apparaissant lors de la cérémonie d’intronisation de Maria Sharapova au Hall of Fame (le temple de la renommée du tennis), avant de prononcer un discours chargé d’émotion.
Serena Williams introduces Maria Sharapova to the Tennis Hall of Fame— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 23, 2025
« I know I’m probably the last person you’d be expecting to see tonight”
« We had our differences. To the world, we looked miles apart, but the truth is we weren’t”
All of this. 🥹
pic.twitter.com/FO3xF07dqm
« Je sais que je suis probablement la dernière personne que tu t’attendais à voir ce soir. Nous avons eu nos différences. Aux yeux du monde, nous semblions très éloignées l’une de l’autre… mais en réalité, ce n’était pas le cas. »
Une déclaration qui illustre la réconciliation entre deux immenses championnes, dont la rivalité légendaire s’est peu à peu transformée en respect mutuel.
Publié le dimanche 24 août 2025 à 08:11