Alors que Marketa Vondrousova, ex‐6e mondiale et lauréate de Wimbledon 2023, vient d’être suspendue 4 ans par un tribunal indépendant pour avoir refusé de se soumettre à un contrôle antidopage en décembre 2025, certains observateurs ont du mal à comprendre la dureté de la sanction.
C’est notamment le cas de nos confrères de Tennis Legend qui mettent ici le doigt sur un point intéressant en termes de gestion des sanctions entres les cas positifs et non positifs.
Les suspensions dans le tennis et la gestion des cas litigieux de contrôles antidopage, il faudra écrire un livre un jour.— Tennis Legend (@TennisLegende) June 22, 2026
Tu prends plus cher quand tu n’as pas été contrôlé(e) positif que quand tu as été contrôlé(e) positif.
Tu peux avoir 4 ans de suspension sans avoir été… https://t.co/Yjrp00gKX9
« Les suspensions dans le tennis et la gestion des cas litigieux de contrôles antidopage, il faudra écrire un livre un jour. Tu prends plus cher quand tu n’as pas été contrôlé(e) positif que quand tu as été contrôlé(e) positif. Tu peux avoir 4 ans de suspension sans avoir été positif ou 1 mois en ayant été positif. »
On se souvient par exemple tous des cas de Jannik Sinner, suspendu trois mois, et d’Iga Swiatek, suspendue un mois.
Publié le lundi 22 juin 2026 à 17:05