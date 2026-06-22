Alors que Marketa Vondrousova, ex‐6e mondiale et lauréate de Wimbledon 2023, vient d’être suspendue 4 ans par un tribunal indé­pen­dant pour avoir refusé de se soumettre à un contrôle anti­do­page en décembre 2025, certains obser­va­teurs ont du mal à comprendre la dureté de la sanction.

C’est notam­ment le cas de nos confrères de Tennis Legend qui mettent ici le doigt sur un point inté­res­sant en termes de gestion des sanc­tions entres les cas posi­tifs et non positifs.

Les suspen­sions dans le tennis et la gestion des cas liti­gieux de contrôles anti­do­page, il faudra écrire un livre un jour.



Tu prends plus cher quand tu n’as pas été contrôlé(e) positif que quand tu as été contrôlé(e) positif.



Tu peux avoir 4 ans de suspen­sion sans avoir été… https://t.co/Yjrp00gKX9 — Tennis Legend (@TennisLegende) June 22, 2026

« Les suspen­sions dans le tennis et la gestion des cas liti­gieux de contrôles anti­do­page, il faudra écrire un livre un jour. Tu prends plus cher quand tu n’as pas été contrôlé(e) positif que quand tu as été contrôlé(e) positif. Tu peux avoir 4 ans de suspen­sion sans avoir été positif ou 1 mois en ayant été positif. »

On se souvient par exemple tous des cas de Jannik Sinner, suspendu trois mois, et d’Iga Swiatek, suspendue un mois.