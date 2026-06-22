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La suspen­sion pour 4 ans de Vondrousova fait parler : « Tu prends plus cher quand tu n’as pas été contrôlé positif que quand tu as été contrôlé positif. Tu peux avoir 4 ans de suspen­sion sans avoir été positif ou 1 mois en ayant été positif »

Par
Thomas S
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Alors que Marketa Vondrousova, ex‐6e mondiale et lauréate de Wimbledon 2023, vient d’être suspendue 4 ans par un tribunal indé­pen­dant pour avoir refusé de se soumettre à un contrôle anti­do­page en décembre 2025, certains obser­va­teurs ont du mal à comprendre la dureté de la sanction.

C’est notam­ment le cas de nos confrères de Tennis Legend qui mettent ici le doigt sur un point inté­res­sant en termes de gestion des sanc­tions entres les cas posi­tifs et non positifs. 

« Les suspen­sions dans le tennis et la gestion des cas liti­gieux de contrôles anti­do­page, il faudra écrire un livre un jour. Tu prends plus cher quand tu n’as pas été contrôlé(e) positif que quand tu as été contrôlé(e) positif. Tu peux avoir 4 ans de suspen­sion sans avoir été positif ou 1 mois en ayant été positif. »

On se souvient par exemple tous des cas de Jannik Sinner, suspendu trois mois, et d’Iga Swiatek, suspendue un mois. 

Publié le lundi 22 juin 2026 à 17:05

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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