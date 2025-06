Patrick Mouratoglou n’est pas « The Coach » pour rien.

Récemment de passage dans le podcast créé par Caroline Garcia et son fiancé, Tennis Insider Club, l’en­traî­neur fran­çais a raconté une anec­dote à propos d’une tech­nique de persua­sion utilisée sur Serena Williams lors d’une édition de Wimbledon.

Pour rappel, Patrick a entraîné l’Américaine de 2012 à 2022.

Patrick Mouratoglou on how one white lie helped Serena win Wimbledon :



“She was missing volleys & afraid to move forward. I told her, ‘You win 80% of points at the net.’



It wasn’t true — but she believed it. From then on, she did win 80% at the net… and won Wimbledon.”



— Tennis Insider Club (@tennisinsidercl) June 25, 2025

« Serena jouait Wimbledon et elle manquait toutes ses volées au début du tournoi. Et à cause de cela, elle avait peur d’avancer dans le court. Et je me suis : ‘Oh, d’ac­cord, si elle continue à jouer comme ça, nous allons avoir des ennuis’. Et je me souviens qu’a­près le match, elle était sur le vélo d’en­traî­ne­ment – nous parlions toujours après les rencontres – et je lui ai dit : ‘Tu sais quoi ? Quand je vois une balle courte arriver, je suis serein, je peux dormir sur mes deux oreilles’. Elle me dit : ‘Pourquoi tu dis ça ?’. Je lui ai dit : ‘Parce que tu gagnes 80% de tes points lorsque tu montes au filet’, ce qui n’était pas vrai. Elle me dit : ‘Sérieusement ? Je pensais être mauvaise au filet’. Je lui ai dit : ‘Tu peux penser que tu es mauvaise mais ce n’est pas moi qui le dit, ce sont les statis­tiques’. Depuis ce moment‐là jusqu’à la fin du tournoi, elle a remporté 80% de ses points au filet et elle a gagné Wimbledon. »