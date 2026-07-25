Rencontrer le succès dans le sport de haut niveau n’est pas toujours gage de posté­rité écono­mique. Malgré la manne finan­cière impor­tante qui gravite autour de la petite balle jaune certains se retrouvent en diffi­culté, une fois la page tennis tournée.

Boris Becker est par exemple lui passé par la case prison en 2022, après des diffi­cultés financières.

Quadruple cham­pionne en Grand Chelem, Arantxa Sanchez Vicario a connu une mésa­ven­ture presque aussi tragique que Boum‐Boum, après une gestion écono­mique hasar­deuse de son mari.

« Je me consa­crais au tennis, je ne me suis jamais occupée de ces choses‐là parce que je ne savais pas comment m’y prendre. Je faisais confiance à mon mari, ce n’était pas la personne que je croyais. Tout l’argent que j’ai gagné s’est évaporé. Je verse environ cinquante pour cent de mes gains à la banque. J’ai accepté de devoir tout recom­mencer à zéro, c’est comme si je n’avais jamais eu de carrière dans le tennis. Je lui faisais confiance parce qu’il était le père de mes enfants, je suis tombée éper­du­ment amou­reuse de lui, mais ce n’était pas la personne que je croyais », a commenté l’an­cienne numéro un mondiale, dans des propos rapportés par fanpage.it.