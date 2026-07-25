Rencontrer le succès dans le sport de haut niveau n’est pas toujours gage de postérité économique. Malgré la manne financière importante qui gravite autour de la petite balle jaune certains se retrouvent en difficulté, une fois la page tennis tournée.
Boris Becker est par exemple lui passé par la case prison en 2022, après des difficultés financières.
Quadruple championne en Grand Chelem, Arantxa Sanchez Vicario a connu une mésaventure presque aussi tragique que Boum‐Boum, après une gestion économique hasardeuse de son mari.
« Je me consacrais au tennis, je ne me suis jamais occupée de ces choses‐là parce que je ne savais pas comment m’y prendre. Je faisais confiance à mon mari, ce n’était pas la personne que je croyais. Tout l’argent que j’ai gagné s’est évaporé. Je verse environ cinquante pour cent de mes gains à la banque. J’ai accepté de devoir tout recommencer à zéro, c’est comme si je n’avais jamais eu de carrière dans le tennis. Je lui faisais confiance parce qu’il était le père de mes enfants, je suis tombée éperdument amoureuse de lui, mais ce n’était pas la personne que je croyais », a commenté l’ancienne numéro un mondiale, dans des propos rapportés par fanpage.it.
Publié le samedi 25 juillet 2026 à 11:54