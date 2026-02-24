Ce n’est malheureusement un secret pour personne, mais les blessures peuvent vraiment ruiner une carrière. Si celle de Paula Badosa n’est clairement pas encore terminée, seulement âgée de 28 ans, sa chute au classement est en tout cas bien réelle.
Après avoir déclaré forfait pour le WTA 500 de Merida, au Mexique, l’ancienne 2e joueuse mondiale va officiellement quitter le Top 100 mondial pour la première fois depuis 2019.
TERRIBLE CHUTE POUR PAULA BADOSA 😢🇪🇸— Game, Set & Talk (@GameSetAndTalk) February 23, 2026
Forfait cette semaine au WTA 500 de Mérida 🇲🇽, l’Espagnole va quitter le top 100 lundi prochain à 28 ans. ❌
Une joueuse malheureusement complètement plombée par les blessures… pic.twitter.com/qPka2dcMvV
En proie à des gros problèmes de dos depuis 2023, la joueuse espagnole peine à retrouver une véritable régularité depuis.
Malgré quelques rares coups d’éclats, elle va donc se retrouver à lutter pour sa place parmi les joueuses directement qualifiées pour les tournois du Grand Chelem. Une descente aux enfers pour l’une des meilleures joueuse au monde lorsqu’elle est en pleine possession de ses moyens.
mardi 24 février 2026