Ce n’est malheu­reu­se­ment un secret pour personne, mais les bles­sures peuvent vrai­ment ruiner une carrière. Si celle de Paula Badosa n’est clai­re­ment pas encore terminée, seule­ment âgée de 28 ans, sa chute au clas­se­ment est en tout cas bien réelle.

Après avoir déclaré forfait pour le WTA 500 de Merida, au Mexique, l’an­cienne 2e joueuse mondiale va offi­ciel­le­ment quitter le Top 100 mondial pour la première fois depuis 2019.

En proie à des gros problèmes de dos depuis 2023, la joueuse espa­gnole peine à retrouver une véri­table régu­la­rité depuis.

Malgré quelques rares coups d’éclats, elle va donc se retrouver à lutter pour sa place parmi les joueuses direc­te­ment quali­fiées pour les tour­nois du Grand Chelem. Une descente aux enfers pour l’une des meilleures joueuse au monde lors­qu’elle est en pleine posses­sion de ses moyens.