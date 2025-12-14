Depuis que le nom de Serena Williams est apparue sur les listes anti­do­page en vue de la saison prochaine, les rumeurs vont bon train.

Et si l’hy­po­thèse d’un retour de la femme aux 23 tour­nois du Grand Chelem à presque 45 ans semble plus que compromis, d’au­tant qu’elle a tenu à démentir un éven­tuel come‐back, Greg Rusedski, ancien 4e mondial et fina­liste de l’US Open, a peut‐être percé le mystère.

En effet, dans le dernier épisode de son podcast, le Britannique a estimé que les soeurs Williams nous prépa­raient certai­ne­ment une grosse surprise en vue de la retraite de Venus.

« Pour moi, je pense qu’elle pour­rait jouer en double avec Venus. Si Venus raccroche ses raquettes, je pense qu’elle a été inscrite sur la liste anti­do­page pour faire ses adieux à Venus. Quelle histoire incroyable ! Je pense que c’est la plus belle histoire qui soit. Regardez leur père, ils ont même fait un film là‐dessus, King Richard. Il a dit : ‘Je n’ai pas un Michael Jordan, j’en ai deux’. Ce que Serena et Venus ont accompli en venant de Compton est incroyable, donc je pense qu’elle s’est inscrite sur la liste et qu’elle jouera en double avec Venus. Ça pour­rait être à Wimbledon, ça pour­rait être à l’US Open, et j’ado­re­rais voir ça. J’espère être là pour voir ça en personne si ça arrive. »