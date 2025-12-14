Depuis que le nom de Serena Williams est apparue sur les listes antidopage en vue de la saison prochaine, les rumeurs vont bon train.
Et si l’hypothèse d’un retour de la femme aux 23 tournois du Grand Chelem à presque 45 ans semble plus que compromis, d’autant qu’elle a tenu à démentir un éventuel come‐back, Greg Rusedski, ancien 4e mondial et finaliste de l’US Open, a peut‐être percé le mystère.
En effet, dans le dernier épisode de son podcast, le Britannique a estimé que les soeurs Williams nous préparaient certainement une grosse surprise en vue de la retraite de Venus.
« Pour moi, je pense qu’elle pourrait jouer en double avec Venus. Si Venus raccroche ses raquettes, je pense qu’elle a été inscrite sur la liste antidopage pour faire ses adieux à Venus. Quelle histoire incroyable ! Je pense que c’est la plus belle histoire qui soit. Regardez leur père, ils ont même fait un film là‐dessus, King Richard. Il a dit : ‘Je n’ai pas un Michael Jordan, j’en ai deux’. Ce que Serena et Venus ont accompli en venant de Compton est incroyable, donc je pense qu’elle s’est inscrite sur la liste et qu’elle jouera en double avec Venus. Ça pourrait être à Wimbledon, ça pourrait être à l’US Open, et j’adorerais voir ça. J’espère être là pour voir ça en personne si ça arrive. »
Publié le dimanche 14 décembre 2025 à 18:25